Такого не было с 1982 года: нефтяной резерв США опустился до нового минимума

Запасы нефти в стратегическом нефтяном резерве США упали до самого низкого уровня с 1982 года. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

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По данным Министерства энергетики США, запасы сырой нефти в стратегическом нефтяном резерве США на прошлой неделе упали до 283,8 миллиона баррелей. Это самый низкий уровень с октября 1982 года.

Это сокращение является частью соглашения США о высвобождении 172 миллионов баррелей из резервуара.

Как отмечает Oilprice.com, в этом году нефтяной резерв США дважды достигал нового многолетнего минимума: сначала опустившись ниже 300 миллионов баррелей, а затем — ниже уровня 1983 года в начале августа.

Бен Кэхилл, аналитик по вопросам энергетики из Атлантического совета, предупредил, что высвобождение нефти приносит убывающую отдачу: "В какой-то момент это становится саморазрушительным шагом, потому что высвобождение большего количества нефти на рынок подавляется ощущением, что у нас заканчиваются варианты".

Снижение цен совпадает с тем, что Сол Кавоник из MST Marquee ранее в этом месяце назвал "жизнью за счет кредитной карты нефтяного рынка": объемы поставок через Ормузский пролив по-прежнему составляют примерно треть довоенного уровня, а сокращение запасов, а не новые поставки, удерживало цену на Brent ниже 110 долларов на протяжении большей части кризиса.

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