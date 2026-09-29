Такого не було з 1982 року: нафтовий резерв США скотився до нового мінімуму

Запаси нафти в стратегічному нафтовому резерві США впали до найнижчого рівня з 1982 року. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

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За даними Міністерства енергетики США, запаси сирої нафти в стратегічному нафтовому резерві США минулого тижня впали до 283,8 мільйона барелів. Це є найнижчим рівнем з жовтня 1982 року.

Це скорочення є частиною угоди США про вивільнення 172 мільйонів барелів з об'єкта.

Як зазначає Oilprice.com, цього року нафтовий резерв США двічі встановив новий багаторічний мінімум, спочатку опустившись нижче 300 мільйонів барелів, а потім нижче рівня 1983 року на початку серпня.

Бен Кехілл, енергетичний аналітик з Атлантичної ради, попередив, що випуски нафти несуть у собі спадну віддачу: "У певний момент це стає саморуйнівним кроком, тому що випуск більшої кількості нафти на ринок пригнічується відчуттям, що у нас закінчуються варіанти".

Зниження цін збігається з тим, що Сол Кавонік з MST Marquee раніше цього місяця назвав "життям на кредитній картці нафтового ринку": обсяги постачань через Ормузьку протоку все ще становлять приблизно третину від довоєнного рівня, а скорочення запасів, а не нові пропозиції, утримували ціну на Brent нижче 110 доларів протягом більшої частини кризи.

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