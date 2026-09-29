У США шторм оголив уламки корабля, який затонув понад 140 років тому

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На острові Нантакет у штаті Массачусетс після потужного шторму з-під піску з'явилися дерев'яні уламки, які можуть належати кораблю, що зазнав аварії ще у XIX столітті. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

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Морські експерти вирушили на місце, щоб дослідити великі дерев'яні балки, скріплені іржавими залізними деталями. Знахідку передадуть для вивчення підводним археологам штату, які спробують встановити, якому саме судну вона належала.

Уламки знайшли неподалік місця, де раніше виявляли частини дерев'яної шхуни "Воррен Сойєр", яка зазнала аварії у 1884 році. Водночас фахівці поки не підтвердили, що нова знахідка належить саме цьому кораблю.

Уламки понад століття були поховані під піском

"Воррен Сойєр" сів на мілину 22 грудня 1884 року, коли перевозив із Нового Орлеана до Бостона 1115 тюків бавовни та близько 25 тонн металобрухту. Капітана і 7 членів екіпажу вдалося врятувати.

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Корабель залишався на пляжі близько 2 тижнів, а місцеві жителі встигли врятувати 700 тюків бавовни. Однак 6 січня 1885 року новий шторм розірвав судно на частини та розкидав уламки вздовж узбережжя.

Нові фрагменти з'явилися після сильного шторму, який спричинив значну ерозію узбережжя. За словами місцевого журналіста Джейсона Граціадея, уламки весь цей час могли лежати просто під ділянкою пляжу, якою протягом літа їздили відпочивальники.

Це не перша подібна знахідка на Нантакеті. Наприкінці 2022 року археологи дослідили близько 13-метрову секцію корпусу, яка, за їхнім висновком, імовірно, належала "Воррену Сойєру". Частини старого судна продовжують час від часу з'являтися з-під піску через зміни берегової лінії.

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