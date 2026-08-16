У Сербії через посуху з-під води з'явилися затоплені німецькі кораблі часів Другої світової війни
Київ • УНН
Через обмілення Дунаю в Сербії з'явилися затоплені німецькі кораблі часів Другої світової війни. Їх затопили у 1944 році, щоб вони не дісталися радянським військам.
У Сербії через обмілення Дунаю з-під води з'явилися затоплені німецькі кораблі часів Другої світової війни, передає УНН із посиланням на Bild.
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"Острови" німецьких суден видніються неподалік сербського портового міста Прахово. Виною тому — продовження посухи, що призвела до падіння рівня води в Дунаї.
Уламки кораблів відносяться до останніх місяців Другої світової війни. Судна належали Дунайській флотилії німецького флоту. Під командуванням контр-адмірала Пауля-Віллі Циба кораблі відступили на захід у вересні 1944 року, коли Червона Армія просувалася далі і далі Балканами. У німецького флоту мало залишилося шляхів відступу. У результаті вермахт наказав затопити судна, побоюючись їхнього потрапляння до рук радянських військ.
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Історики вважають, що у Прахово було потоплено до 200 кораблів різних типів. Хоча деякі з цих суден були підняті після війни, багато хто залишився на місці, оскільки в них досі знаходяться вибухові речовини та боєприпаси.
У серпні 2022 року низький рівень води вже оголив деякі із затонулих кораблів. Це послужило поштовхом до запуску одного з найнезвичайніших інфраструктурних проєктів у Європі. За підтримки ЄС та Європейського інвестиційного банку початковий етап включає підйом 21 особливо небезпечного затонулого судна, що перешкоджає міжнародному судноплавству. Загальна вартість проєкту складе приблизно 29 млн євро, з яких понад 16 млн буде виділено з фондів ЄС.
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