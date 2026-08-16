У Сербії через посуху з-під води з'явилися затоплені німецькі кораблі часів Другої світової війни

$44.7051.55
ukenru
14:39 • 12261 перегляди
Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?
Ексклюзив
12:57 • 20555 перегляди
Хто опиниться в епіцентр подій, а кого захоплять почуття? Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 серпня
12:10 • 17568 перегляди
Зеленський не вніс подання на міністрів оборони та закордонних справ - нардеп
10:48 • 21505 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу, що виробляє паливо для “Смерчей” та “Торнадо”
Ексклюзив
16 серпня, 10:08 • 19252 перегляди
Коридор затемнень набирає сили: чому 20–23 серпня можуть стати поворотними днями
Ексклюзив
16 серпня, 08:57 • 18084 перегляди
Адаптація першачків до школи: дитячий психолог пояснила, як боротись із труднощами
16 серпня, 08:13 • 17576 перегляди
Ракетний удар рф по "АрселорМіттал Кривий Ріг" - двоє загиблих, 13 поранених
16 серпня, 06:26 • 20864 перегляди
ЄС продовжив санкції проти Ірану - до них приєдналась Україна
16 серпня, 04:31 • 18395 перегляди
Ще один склад Wildberries та логістичний комплекс у московській області опинилися під ударом - ЗМІVideo
16 серпня, 02:02 • 29812 перегляди
Нічна атака на Кривий Ріг: одна людина загинула, шестеро поранені
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+29°
3м/с
26%
745мм
Популярнi новини
Окупанти вбили 1 жителя Донеччини за добу, ще 6 поранені - ОВАPhoto16 серпня, 06:55 • 8918 перегляди
В Угорщині сталась ДТП з польським автобусом - загинули 12 людей, 10 поранено16 серпня, 07:25 • 7776 перегляди
У Києві 16 серпня перекриють рух на кількох вулицях - поліція16 серпня, 07:55 • 6236 перегляди
ВМС уразили місце дислокації БРК “Бастіон” у КримуVideo16 серпня, 08:41 • 5154 перегляди
Іспанський F-18 збив невідомий дрон над Румунією16 серпня, 09:12 • 3622 перегляди
Публікації
Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?14:39 • 12266 перегляди
Хто опиниться в епіцентр подій, а кого захоплять почуття? Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 серпня
Ексклюзив
12:57 • 20559 перегляди
Зупинити “Рассвет”: як ураження заводу “Прогресс” впливає на космічну програму рф PhotoVideo
Ексклюзив
15 серпня, 14:03 • 87424 перегляди
Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення 15 серпня, 09:31 • 70393 перегляди
Аляска, яка не принесла миру: що змінилося за рік після саміту Трампа і путіна15 серпня, 07:20 • 63551 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Олег Кіпер
Папа Франциск
Володимир Зеленський
Вадим Філашкін
Актуальні місця
Кривий Ріг
Україна
Дніпропетровська область
Донецька область
Крим
Реклама
УНН Lite
Marvel представила трейлер нових "Месників"Video15 серпня, 06:00 • 45337 перегляди
Ві з BTS розповів про втрату слуху на одне вухо13 серпня, 07:24 • 82012 перегляди
Тревіс Келсі розповів деталі весілля з Тейлор Свіфт і назвав його найкращою ніччю життяPhoto12 серпня, 22:15 • 77567 перегляди
Ріанна показала рідкісні фото з усіма трьома дітьми на БарбадосіPhoto12 серпня, 07:57 • 94399 перегляди
Кріштіану Роналду одружився з Джорджиною Родрігес після 10 років стосунківPhoto11 серпня, 20:18 • 87839 перегляди
Актуальне
P-800 Oniks
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Ракетна система С-400
Х-59

У Сербії через посуху з-під води з'явилися затоплені німецькі кораблі часів Другої світової війни

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Через обмілення Дунаю в Сербії з'явилися затоплені німецькі кораблі часів Другої світової війни. Їх затопили у 1944 році, щоб вони не дісталися радянським військам.

У Сербії через посуху з-під води з'явилися затоплені німецькі кораблі часів Другої світової війни

У Сербії через обмілення Дунаю з-під води з'явилися затоплені німецькі кораблі часів Другої світової війни, передає УНН із посиланням на Bild.

Деталі

"Острови" німецьких суден видніються неподалік сербського портового міста Прахово. Виною тому — продовження посухи, що призвела до падіння рівня води в Дунаї.

Уламки кораблів відносяться до останніх місяців Другої світової війни. Судна належали Дунайській флотилії німецького флоту. Під командуванням контр-адмірала Пауля-Віллі Циба кораблі відступили на захід у вересні 1944 року, коли Червона Армія просувалася далі і далі Балканами. У німецького флоту мало залишилося шляхів відступу. У результаті вермахт наказав затопити судна, побоюючись їхнього потрапляння до рук радянських військ.

Угорщина затопила баржі в Дунаї щоб врятувати роботу АЕС Пакш через обміління річки15.08.26, 16:43 • 3452 перегляди

Історики вважають, що у Прахово було потоплено до 200 кораблів різних типів. Хоча деякі з цих суден були підняті після війни, багато хто залишився на місці, оскільки в них досі знаходяться вибухові речовини та боєприпаси.

У серпні 2022 року низький рівень води вже оголив деякі із затонулих кораблів. Це послужило поштовхом до запуску одного з найнезвичайніших інфраструктурних проєктів у Європі. За підтримки ЄС та Європейського інвестиційного банку початковий етап включає підйом 21 особливо небезпечного затонулого судна, що перешкоджає міжнародному судноплавству. Загальна вартість проєкту складе приблизно 29 млн євро, з яких понад 16 млн буде виділено з фондів ЄС.

Угорщина збирається побудувати поріг на Дунаї для охолодження АЕС "Пакш" через обміління12.08.26, 16:17 • 3631 перегляд

Антоніна Туманова

Світ