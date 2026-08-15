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Угорщина затопила баржі в Дунаї щоб врятувати роботу АЕС Пакш через обміління річки

Київ • УНН

 • 914 перегляди

Угорська влада затоплює баржі біля АЕС Пакш, щоб підняти рівень води в Дунаї для охолодження реакторів. Через обміління станція вже скоротила виробництво, і існує ризик повної зупинки.

Угорщина затопила баржі в Дунаї щоб врятувати роботу АЕС Пакш через обміління річки

Угорська влада почала затоплювати 2 баржі біля атомної електростанції "Пакш", щоб підняти рівень води в Дунаї та забезпечити охолодження реакторів на тлі сильної посухи. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Рівень води біля насосної станції АЕС уже піднявся приблизно на 1 сантиметр. Паралельно працівники споруджують підводний бар'єр, який має уповільнити течію Дунаю та підвищити рівень води, доступної для системи охолодження.

Протягом 15 серпня до району АЕС мають доставити близько 5000 тонн каміння для спорудження бар'єру. Влада намагається не допустити подальшого скорочення виробництва електроенергії на станції.

Обміління Дунаю вже скоротило виробництво АЕС

АЕС "Пакш" виробляє близько 40% електроенергії Угорщини. Наразі станція виробляє близько 485 МВт із приблизно 2000 МВт встановленої потужності.

За прогнозами, на початку наступного тижня рівень Дунаю може впасти до показника, за якого доведеться зупинити одну з 2 турбін, що залишилися в роботі. Подальше падіння рівня води може призвести до повного припинення роботи станції.

Європейська електроенергетична система залишається стабільною попри спеку та посуху12.08.26, 00:56 • 3782 перегляди

Повна зупинка АЕС змусить Угорщину збільшити імпорт електроенергії, особливо у вечірні години. За оцінкою прем'єр-міністра Петера Мадяра, утримання станції в робочому стані коштуватиме щонайменше 50 млрд форинтів, або близько $159 млн, на місяць. У цю суму не входять потенційні збитки підприємств через обмеження енергопостачання.

Причиною проблеми стало тривале обміління Дунаю на тлі спеки та посухи в Європі. Низький рівень води вже вплинув на роботу інших атомних електростанцій у регіоні. Раніше цього тижня Румунія зупинила свою єдину атомну електростанцію "Чернаводе", розташовану нижче за течією Дунаю.

Угорщина збирається побудувати поріг на Дунаї для охолодження АЕС "Пакш" через обміління12.08.26, 16:17 • 3574 перегляди

Степан Гафтко

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