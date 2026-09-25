росіяни вранці атакували два медзаклади Запоріжжя, є поранений
Київ • УНН
Уранці 25 вересня російська атака пошкодила два медзаклади Запоріжжя, в одному спалахнула пожежа. Поранено чоловіка.
Ворог вранці у п'ятницю, 25 вересня, атакував два медзаклади Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін, інформує УНН.
Деталі
За його словами, в одному з медичних закладів виникла пожежа.
Попередньо, внаслідок ранкової атаки на Запоріжжя поранений чоловік. Йому надають необхідну медичну допомогу
Згодом він повідомив про атаку на ще один медзаклад Запоріжжя.
Пошкоджені приміщення, машини швидкої та цивільні автівки.На щастя, людей не поранено
Нагадаємо
23 вересня в Запоріжжі внаслідок нічного російського удару поранення отримали двоє чоловіків віком 37 та 39 років. Через влучання в одному з торговельних центрів спалахнула масштабна пожежа.
У Запоріжжі після атаки БпЛА пошкоджені багатоповерхівки, університет і ТЦ, є постраждалий21.09.26, 03:43 • 4545 переглядiв