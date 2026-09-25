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росіяни вранці атакували два медзаклади Запоріжжя, є поранений

Київ • УНН

 • 1480 перегляди

Уранці 25 вересня російська атака пошкодила два медзаклади Запоріжжя, в одному спалахнула пожежа. Поранено чоловіка.

росіяни вранці атакували два медзаклади Запоріжжя, є поранений

Ворог вранці у п'ятницю, 25 вересня, атакував два медзаклади Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін, інформує УНН.

Деталі

За його словами, в одному з медичних закладів виникла пожежа.

Попередньо, внаслідок ранкової атаки на Запоріжжя поранений чоловік. Йому надають необхідну медичну допомогу

- розповів Семікін.

Згодом він повідомив про атаку на ще один медзаклад Запоріжжя.

Пошкоджені приміщення, машини швидкої та цивільні автівки.На щастя, людей не поранено

- констатував начальник Запорізької ОВА.

Нагадаємо

23 вересня в Запоріжжі внаслідок нічного російського удару поранення отримали двоє чоловіків віком 37 та 39 років. Через влучання в одному з торговельних центрів спалахнула масштабна пожежа.

У Запоріжжі після атаки БпЛА пошкоджені багатоповерхівки, університет і ТЦ, є постраждалий21.09.26, 03:43 • 4545 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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