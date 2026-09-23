Нічний удар по Запоріжжю: 2 людини поранені, у торговельному центрі спалахнула масштабна пожежа
Київ • УНН
Російський удар по Запоріжжю поранив двох чоловіків. У торговельному центрі горіло 6000 кв. м, рятувальники працювали під загрозою повторних атак.
У Запоріжжі внаслідок нічного російського удару поранення отримали двоє чоловіків віком 37 та 39 років. Через влучання в одному з торговельних центрів спалахнула масштабна пожежа, повідомляє ДСНС України, пише УНН.
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Медики надають постраждалим необхідну допомогу.
Вогонь охопив площу 6000 кв. м. Рятувальники ліквідували пожежу.
У ДСНС зазначили, що ліквідація наслідків удару відбувалася у складних умовах через загрозу повторних російських атак.
Рятувальники періодично призупиняли роботу та відходили в укриття. На місці працювали всі екстрені служби.
Ворог атакував торговельний центр "Амстор" у Запоріжжі22.09.26, 22:04 • 2900 переглядiв