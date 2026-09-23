Нічний удар по Запоріжжю: 2 людини поранені, у торговельному центрі спалахнула масштабна пожежа

У Запоріжжі внаслідок нічного російського удару поранення отримали двоє чоловіків віком 37 та 39 років. Через влучання в одному з торговельних центрів спалахнула масштабна пожежа, повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Деталі

Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Вогонь охопив площу 6000 кв. м. Рятувальники ліквідували пожежу.

У ДСНС зазначили, що ліквідація наслідків удару відбувалася у складних умовах через загрозу повторних російських атак.

Рятувальники періодично призупиняли роботу та відходили в укриття. На місці працювали всі екстрені служби.

Ворог атакував торговельний центр "Амстор" у Запоріжжі