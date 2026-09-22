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Ворог атакував торговельний центр "Амстор" у Запоріжжі

Київ • УНН

 • 250 перегляди

Російські війська завдали удару по торговельному центру в Південному мікрорайоні Запоріжжя. Даних про постраждалих наразі немає.

Ворог атакував торговельний центр "Амстор" у Запоріжжі

Армія рф атакувала торговельний центр у Запоріжжі, наразі інформації про постраждалих немає. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає УНН.

Черговий ворожий удар по черговому торговельному центру. На цей раз - в Південному мікрорайоні. Наразі інформація про постраждалих не надходила 

- повідомив Семікін.

Голова Запорізької ОВА додав, що ворог не припиняє тероризувати запоріжців, знищує запаси продуктів і робочі місця людей.

У Запоріжжі після атаки БпЛА пошкоджені багатоповерхівки, університет і ТЦ, є постраждалий21.09.26, 03:43 • 4184 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Запоріжжя