Ворог атакував торговельний центр "Амстор" у Запоріжжі
Київ • УНН
Російські війська завдали удару по торговельному центру в Південному мікрорайоні Запоріжжя. Даних про постраждалих наразі немає.
Армія рф атакувала торговельний центр у Запоріжжі, наразі інформації про постраждалих немає. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає УНН.
Черговий ворожий удар по черговому торговельному центру. На цей раз - в Південному мікрорайоні. Наразі інформація про постраждалих не надходила
Голова Запорізької ОВА додав, що ворог не припиняє тероризувати запоріжців, знищує запаси продуктів і робочі місця людей.
У Запоріжжі після атаки БпЛА пошкоджені багатоповерхівки, університет і ТЦ, є постраждалий21.09.26, 03:43 • 4184 перегляди