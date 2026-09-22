Ворог атакував торговельний центр "Амстор" у Запоріжжі

Армія рф атакувала торговельний центр у Запоріжжі, наразі інформації про постраждалих немає. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає УНН.

Черговий ворожий удар по черговому торговельному центру. На цей раз - в Південному мікрорайоні. Наразі інформація про постраждалих не надходила - повідомив Семікін.

Голова Запорізької ОВА додав, що ворог не припиняє тероризувати запоріжців, знищує запаси продуктів і робочі місця людей.

У Запоріжжі після атаки БпЛА пошкоджені багатоповерхівки, університет і ТЦ, є постраждалий