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Враг атаковал торговый центр "Амстор" в Запорожье

Киев • УНН

 • 1294 просмотра

Российские войска нанесли удар по торговому центру в Южном микрорайоне Запорожья. Данных о пострадавших пока нет.

Враг атаковал торговый центр "Амстор" в Запорожье

Армия рф атаковала торговый центр в Запорожье, в настоящее время информации о пострадавших нет. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает УНН.

Очередной вражеский удар по очередному торговому центру. На этот раз — в Южном микрорайоне. В настоящее время информация о пострадавших не поступала 

— сообщил Семикин.

Глава Запорожской ОВА добавил, что враг не прекращает терроризировать жителей Запорожья, уничтожает запасы продуктов и рабочие места людей.

В Запорожье после атаки БПЛА повреждены многоэтажки, университет и ТЦ, есть пострадавший21.09.26, 03:43 • 4322 просмотра

Антонина Туманова

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