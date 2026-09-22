Враг атаковал торговый центр "Амстор" в Запорожье
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар по торговому центру в Южном микрорайоне Запорожья. Данных о пострадавших пока нет.
Армия рф атаковала торговый центр в Запорожье, в настоящее время информации о пострадавших нет. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает УНН.
Очередной вражеский удар по очередному торговому центру. На этот раз — в Южном микрорайоне. В настоящее время информация о пострадавших не поступала
Глава Запорожской ОВА добавил, что враг не прекращает терроризировать жителей Запорожья, уничтожает запасы продуктов и рабочие места людей.
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