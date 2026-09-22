Враг атаковал торговый центр "Амстор" в Запорожье

Армия рф атаковала торговый центр в Запорожье, в настоящее время информации о пострадавших нет. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает УНН.

Очередной вражеский удар по очередному торговому центру. На этот раз — в Южном микрорайоне. В настоящее время информация о пострадавших не поступала — сообщил Семикин.

Глава Запорожской ОВА добавил, что враг не прекращает терроризировать жителей Запорожья, уничтожает запасы продуктов и рабочие места людей.

В Запорожье после атаки БПЛА повреждены многоэтажки, университет и ТЦ, есть пострадавший