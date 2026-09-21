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В Запорожье после атаки БПЛА повреждены многоэтажки, университет и ТЦ, есть пострадавший

Киев • УНН

 • 2074 просмотра

Российские беспилотники повредили два дома, корпус университета и ТЦ в Запорожье. Есть как минимум один пострадавший.

В Запорожье после атаки БПЛА повреждены многоэтажки, университет и ТЦ, есть пострадавший

российские войска ночью атаковали Запорожье беспилотниками, повредив жилые дома, корпус высшего учебного заведения и торговый центр. В результате удара пострадал как минимум 1 человек, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Фёдоров, пишет УНН.

Подробности

По данным областных властей, повреждены 2 многоквартирных дома. В одной из многоэтажек возник пожар.

На обнародованных с места атаки кадрах видны изуродованный фасад дома, выбитые окна и разрушенные балконы. Рядом горели автомобили.

На местах ударов работают экстренные службы

Отдельно российский беспилотник атаковал один из корпусов высшего учебного заведения Запорожья. Также повреждения получил торговый центр.

Враг атаковал один из корпусов высшего учебного заведения Запорожья

- написал Фёдоров.

На местах ударов работают все экстренные службы и оказывают помощь жителям. Информацию о возможных других пострадавших и масштабах разрушений уточняют.

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Степан Гафтко

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