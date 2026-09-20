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Россияне наносят комбинированные удары по Сумам, погибла женщина, мужчина ранен

Киев • УНН

 • 918 просмотра

Российские дроны и авиация атаковали Сумы: погибла женщина, мужчина получил травмы. Повреждены учебное заведение и автомобиль.

Россияне наносят комбинированные удары по Сумам, погибла женщина, мужчина ранен

российские войска вечером нанесли серию ударов дронами и авиацией по Сумам. В результате атаки погибла женщина, ещё один мужчина получил травмы, сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Детали

Один из российских беспилотников попал вблизи жилого многоквартирного дома. На месте погибла женщина, мужчина пострадал.

Менее чем через час ещё один российский дрон попал в гражданский автомобиль, после чего возник пожар. Спасатели ликвидировали все очаги возгорания.

россияне также нанесли авиаудары

В этот же промежуток времени российские войска атаковали город с воздуха. В результате ударов повреждено одно из учебных заведений Сум.

Спасатели обследовали территорию. Пожаров там не обнаружили, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

БПЛА РФ попал в склад «Эко-маркета» в Киевской области — фоторепортаж20.09.26, 19:31 • 24156 просмотров

Степан Гафтко

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