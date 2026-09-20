росіяни завдають комбінованих ударів по Сумах, загинула жінка, поранено чоловіка
Київ • УНН
російські дрони й авіація атакували Суми: загинула жінка, чоловік зазнав травм. Пошкоджено навчальний заклад і автомобіль.
російські війська ввечері завдали серії ударів дронами та авіацією по Сумах. Унаслідок атаки загинула жінка, ще один чоловік отримав травми, повідомляє ДСНС, пише УНН.
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Один із російських безпілотників влучив поблизу житлового багатоквартирного будинку. На місці загинула жінка, чоловік постраждав.
Менш ніж за годину ще один російський дрон влучив у цивільний автомобіль, після чого виникла пожежа. Рятувальники ліквідували всі осередки горіння.
росіяни також завдали авіаударів
У цей же проміжок часу російські війська атакували місто з авіації. Внаслідок ударів пошкоджено один із навчальних закладів Сум.
Рятувальники обстежили територію. Пожеж там не виявили, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
БПЛА рф влучив у склад "Еко-маркету" на Київщині - фоторепортаж20.09.26, 19:31 • 22267 переглядiв