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росіяни завдають комбінованих ударів по Сумах, загинула жінка, поранено чоловіка

Київ • УНН

 • 370 перегляди

російські дрони й авіація атакували Суми: загинула жінка, чоловік зазнав травм. Пошкоджено навчальний заклад і автомобіль.

росіяни завдають комбінованих ударів по Сумах, загинула жінка, поранено чоловіка

російські війська ввечері завдали серії ударів дронами та авіацією по Сумах. Унаслідок атаки загинула жінка, ще один чоловік отримав травми, повідомляє ДСНС, пише УНН.

Деталі

Один із російських безпілотників влучив поблизу житлового багатоквартирного будинку. На місці загинула жінка, чоловік постраждав.

Менш ніж за годину ще один російський дрон влучив у цивільний автомобіль, після чого виникла пожежа. Рятувальники ліквідували всі осередки горіння.

росіяни також завдали авіаударів

У цей же проміжок часу російські війська атакували місто з авіації. Внаслідок ударів пошкоджено один із навчальних закладів Сум.

Рятувальники обстежили територію. Пожеж там не виявили, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

БПЛА рф влучив у склад "Еко-маркету" на Київщині - фоторепортаж20.09.26, 19:31 • 22267 переглядiв

Степан Гафтко

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