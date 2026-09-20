росіяни завдають комбінованих ударів по Сумах, загинула жінка, поранено чоловіка

Трамп неодноразово просив Зеленського припинити удари по російських НПЗ у телефонній розмові – Axios

Трамп неодноразово просив Зеленського припинити удари по російських НПЗ у телефонній розмові – Axios

Трамп неодноразово просив Зеленського припинити удари по російських НПЗ у телефонній розмові – Axios

Трамп неодноразово просив Зеленського припинити удари по російських НПЗ у телефонній розмові – Axios

Україна стане однією з головних тем Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Україна стане однією з головних тем Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Україна стане однією з головних тем Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Україна стане однією з головних тем Генасамблеї ООН у Нью-Йорку