БПЛА рф влучив у склад "Еко-маркету" на Київщині - фоторепортаж
Київ • УНН
У селі Щасливе російський БПЛА влучив у склад "Еко-маркету". На місці атаки спалахнула пожежа, з’явилися фото наслідків.
У неділю, 20 вересня, російський БПЛА влучив по складу "Еко-маркет" у селі Щасливе Бориспільського району на Київщині. На місці спалахнула пожежа, повідомив фотокореспондент УНН.
Деталі
У мережі з’явились фото наслідків ворожої атаки.
У Бориспільському районі сталося загорання складських приміщень. Наразі ведеться робота з ліквідації пожежі. Також у районі пошкоджено навіс та автомобіль у приватному домоволодінні
Нагадаємо
У лікарні померла дитина, яка постраждала внаслідок російської атаки на Київщину. Кількість загиблих в області зросла до чотирьох людей.