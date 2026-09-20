У Бельгії за допомогою кротів виявили середньовічну споруду віком 800 років
Київ • УНН
Поблизу Дамме в 814 кротовинах виявили 2810 археологічних фрагментів. Серед них - цегляна брама XIII–XIV століть.
У Бельгії кроти допомогли археологам виявити залишки середньовічного маєтку. У 814 кротовинах поблизу Дамме дослідники знайшли 2810 археологічних фрагментів, зокрема рештки цегляної брами XIII–XIV століть. Про це повідомило видання Arkeonews, пише УНН.
Деталі
Знахідки вказали на існування цегляної в’їзної брами XIII–XIV століть і дали нові відомості про середньовічну сільську садибу, яка давно зникла з письмових джерел.
Загалом дослідники отримали 2810 фрагментів загальною вагою трохи більш як два кілограми. Серед них були будівельні уламки, кераміка, металеві предмети та фрагменти природного каменю.
Кераміка допомогла уточнити датування пам’ятки. Серед 294 фрагментів переважав місцевий сірий посуд, далі за кількістю йшов червоний. Також траплялися прикрашена кераміка, протокам’яний посуд та імпортований німецький кам’яний посуд. Загалом знахідки охоплюють період приблизно від XII до XV століття, однак більшість датують XIII–XIV століттями. Це дозволяє впевнено віднести браму до середньовічного періоду.
Знахідки вказали на існування цегляної в’їзної брами XIII–XIV століть і дали нові відомості про середньовічну сільську садибу, яка давно зникла з письмових джерел.
Загалом дослідники отримали 2810 фрагментів загальною вагою трохи більш як два кілограми. Серед них були будівельні уламки, кераміка, металеві предмети та фрагменти природного каменю.
Кераміка допомогла уточнити датування пам’ятки. Серед 294 фрагментів переважав місцевий сірий посуд, далі за кількістю йшов червоний. Також траплялися прикрашена кераміка, протокам’яний посуд та імпортований німецький кам’яний посуд. Загалом знахідки охоплюють період приблизно від XII до XV століття, однак більшість датують XIII–XIV століттями. Це дозволяє впевнено віднести браму до середньовічного періоду.
Археологи знайшли загадкове римське поховання з тілом, покладеним обличчям донизу19.09.26, 11:23 • 4482 перегляди