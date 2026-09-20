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На Київщині після атаки пошкоджено підприємство та житловий будинок

Київ • УНН

 • 246 перегляди

У Фастівському районі через удар ворожого БпЛА пошкоджено підприємство й загорівся будинок. Про постраждалих не повідомляли.

На Київщині після атаки пошкоджено підприємство та житловий будинок

У Фастівському районі Київської області внаслідок ворожої атаки пошкоджено підприємство. Про це повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, на території підприємства виникла пожежа.

Рятувальники ДСНС працюють на місці та ліквідовують наслідки ворожого удару. Інформація щодо постраждалих не надходила

- зазначив Ткаченко.

До цього у Київській ОВА розповіли, що у Фастівському районі внаслідок влучання ворожого БпЛА виникла пожежа покрівлі п’ятиповерхового житлового будинку. Загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо

Напередодні внаслідок ворожої атаки у Фастівському районі Київщини загинули мама та двоє маленьких дітей - дівчинка і хлопчик.

Атака дронів на Київщині: двоє чоловіків госпіталізовані18.09.26, 23:20 • 11099 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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