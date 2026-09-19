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росія дроном атакувала автівку на Сумщині, загинуло 4 людей - ОВА

Київ • УНН

 • 612 перегляди

У Шосткинському районі FPV-дрон влучив в автомобіль, загинули четверо людей. Серед них подружжя 58 і 56 років, чоловік і жінка.

росія дроном атакувала автівку на Сумщині, загинуло 4 людей - ОВА

Внаслідок удару FPV-дрона по автомобілю загинули четверо людей. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, пише УНН.

Деталі

У Шосткинському районі внаслідок удару FPV-дрона по автомобілю загинули четверо людей. Серед загиблих - подружжя: чоловік 58 років та жінка 56 років

 - йдеться у повідомленні.

Також загинули 45-річний чоловік та 76-річна жінка.

Нагадаємо

У Сумах 7-річний хлопчик опинився в реанімації після російського удару КАБ по житловому будинку, його батьки загинули на місці. Загалом внаслідок атаки постраждали 10 людей, серед них троє дітей.

Павло Башинський

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