росія дроном атакувала автівку на Сумщині, загинуло 4 людей - ОВА
Київ • УНН
У Шосткинському районі FPV-дрон влучив в автомобіль, загинули четверо людей. Серед них подружжя 58 і 56 років, чоловік і жінка.
Внаслідок удару FPV-дрона по автомобілю загинули четверо людей. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, пише УНН.
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У Шосткинському районі внаслідок удару FPV-дрона по автомобілю загинули четверо людей. Серед загиблих - подружжя: чоловік 58 років та жінка 56 років
Також загинули 45-річний чоловік та 76-річна жінка.
Нагадаємо
У Сумах 7-річний хлопчик опинився в реанімації після російського удару КАБ по житловому будинку, його батьки загинули на місці. Загалом внаслідок атаки постраждали 10 людей, серед них троє дітей.