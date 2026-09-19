Россия дроном атаковала автомобиль в Сумской области, погибли 4 человека — ОВА
Киев • УНН
В Шосткинском районе FPV-дрон попал в автомобиль, погибли четыре человека. Среди них супружеская пара 58 и 56 лет, мужчина и женщина.
В результате удара FPV-дрона по автомобилю погибли четыре человека. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.
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В Шосткинском районе в результате удара FPV-дрона по автомобилю погибли четыре человека. Среди погибших — супруги: мужчина 58 лет и женщина 56 лет
Также погибли 45-летний мужчина и 76-летняя женщина.
Напомним
В Сумах 7-летний мальчик оказался в реанимации после российского удара КАБ по жилому дому, его родители погибли на месте. Всего в результате атаки пострадали 10 человек, среди них трое детей.