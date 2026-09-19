У Сумах після російського удару 7-річний хлопчик залишився без батьків і перебуває в реанімації
Київ • УНН
Після російського удару по житловому будинку в Сумах загинули батьки 7-річного хлопчика, який перебуває в реанімації. Постраждали 10 людей.
У Сумах 7-річний хлопчик перебуває в реанімації після російського удару КАБ по житловому будинку, його батьки загинули на місці. Загалом внаслідок атаки постраждали 10 людей, серед них троє дітей, повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, пише УНН.
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Загиблим батькам хлопчика було 52 та 45 років. Обоє працювали у Сумській міській раді. П'ятеро постраждалих внаслідок удару залишаються у лікарні.
Боляче усвідомлювати, що звичайний вечір у власному домі для людей обірвався через російський удар. Щирі співчуття рідним, близьким і колегам загиблих
Пошкоджені будинки та автомобілі
Внаслідок російського удару вибито майже 500 вікон у трьох багатоповерхівках та одному закладі освіти. Також пошкоджено понад 30 автомобілів.
На місці продовжують ліквідовувати наслідки атаки. Працюють рятувальники, комунальні служби та волонтери, для мешканців розгорнули штаб допомоги.
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