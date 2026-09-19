В Сумах после российского удара 7-летний мальчик остался без родителей и находится в реанимации

В Сумах 7-летний мальчик находится в реанимации после российского удара КАБом по жилому дому, его родители погибли на месте. Всего в результате атаки пострадали 10 человек, среди них трое детей, сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.

Подробности

Погибшим родителям мальчика было 52 и 45 лет. Оба работали в Сумском городском совете. Пять пострадавших в результате удара остаются в больнице.

Больно осознавать, что обычный вечер в собственном доме для людей оборвался из-за российского удара. Искренние соболезнования родным, близким и коллегам погибших – написал Григоров.

Повреждены дома и автомобили

В результате российского удара выбито почти 500 окон в трех многоэтажках и одном учебном заведении. Также повреждено более 30 автомобилей.

На месте продолжают ликвидировать последствия атаки. Работают спасатели, коммунальные службы и волонтеры, для жителей развернули штаб помощи.

Удар КАБом по многоэтажке в Сумах: погибли два чиновника горсовета, число пострадавших возросло до 8