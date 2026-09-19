Потери Украины составляют около 27 тыс. убитыми и ранеными ежемесячно — Туск
Киев • УНН
Дональд Туск заявил, что потери Украины составляют около 27 тысяч убитыми и ранеными ежемесячно. Он связал это с новой тактикой РФ.
Потери Украины в последнее время составляют около 27 тыс. убитыми и ранеными ежемесячно. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает УНН.
Детали
Новая российская стратегия и, прежде всего, новые технические возможности, а именно реактивные дроны, — это также значительно большие потери с украинской стороны. Наши партнеры из Украины сообщили мне, что в последнее время ежемесячно это 27 тысяч убитых и раненых. И это, конечно, к сожалению, в самом печальном значении этого слова, рекорды в этом отношении
Напомним
Президент Владимир Зеленский в интервью Fox News сообщил о 50 тысячах погибших и 400 тысячах раненых украинских военнослужащих.