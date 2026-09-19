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Тривога на Київщині майже не припинялася: в ОВА розповіли про наслідки атаки на регіон

Київ • УНН

 • 2190 перегляди

російські ударні дрони пошкодили дев’ять цивільних об’єктів у чотирьох районах Київщини. Тривога тривала майже безперервно.

Тривога на Київщині майже не припинялася: в ОВА розповіли про наслідки атаки на регіон

Внаслідок атак російських ударних дронів на Київщині протягом доби пошкоджено 9 цивільних об'єктів у чотирьох районах області. Повітряна тривога фактично тривала майже безперервно, повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, пише УНН.

Деталі

За його словами, в Обухівському районі пошкоджено 3 об'єкти, у Вишгородському – 1, Бориспільському – 2 та Бучанському – 3.

Найбільше постраждали складські приміщення – пошкоджено 5 таких об'єктів. Також зафіксовано пошкодження виробничого та гаражного приміщень, транспортних засобів і багатоквартирного будинку.

Тривога майже не припинялася

Ворог не припиняє атакувати Київщину ударними дронами. Повітряна тривога в області фактично тривала майже безперервно протягом доби

– заявив Ткаченко.

Голова ОВА закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в укриттях або інших безпечних місцях.

Чим росія атакувала Україну цієї ночі та скільки цілей вдалося збити19.09.26, 08:05 • 2142 перегляди

Степан Гафтко

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