Тривога на Київщині майже не припинялася: в ОВА розповіли про наслідки атаки на регіон
Київ • УНН
російські ударні дрони пошкодили дев’ять цивільних об’єктів у чотирьох районах Київщини. Тривога тривала майже безперервно.
Внаслідок атак російських ударних дронів на Київщині протягом доби пошкоджено 9 цивільних об'єктів у чотирьох районах області. Повітряна тривога фактично тривала майже безперервно, повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, пише УНН.
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За його словами, в Обухівському районі пошкоджено 3 об'єкти, у Вишгородському – 1, Бориспільському – 2 та Бучанському – 3.
Найбільше постраждали складські приміщення – пошкоджено 5 таких об'єктів. Також зафіксовано пошкодження виробничого та гаражного приміщень, транспортних засобів і багатоквартирного будинку.
Тривога майже не припинялася
Ворог не припиняє атакувати Київщину ударними дронами. Повітряна тривога в області фактично тривала майже безперервно протягом доби
Голова ОВА закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в укриттях або інших безпечних місцях.
Чим росія атакувала Україну цієї ночі та скільки цілей вдалося збити19.09.26, 08:05 • 2142 перегляди