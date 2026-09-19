Чим росія атакувала Україну цієї ночі та скільки цілей вдалося збити
Київ • УНН
Росія запустила дві ракети «Циркон» і 174 дрони. ППО збила або подавила 141 ціль, але зафіксовано влучання у 15 локаціях.
У ніч на 19 вересня росія атакувала Україну 2 протикорабельними ракетами "Циркон" та 174 ударними й іншими безпілотниками, половина з яких – реактивні Shahed. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 141 повітряну ціль, повідомили Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.
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Основними напрямками російської атаки стали Одещина та Київщина. Ракети "Циркон" противник запустив із Курської області рф, а безпілотники – з Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованих Донецька та Криму.
Для атаки росія застосувала Shahed, "Гербери", баражуючі боєприпаси "Бандероль"/"Дань-Т" та дрони-імітатори "Пародія". Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.
Скільки цілей знешкодила ППО
Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 138 безпілотників типу Shahed, "Гербера" та інших типів, а також 3 "Бандероль"/"Дань-Т".
Повітряні сили зафіксували влучання засобів повітряного нападу на 15 локаціях, ще на 9 локаціях впали збиті цілі або їхні уламки. Обидві ракети "Циркон" цілей не досягли, місця їхнього падіння уточнюються.
Станом на момент публікації зведення атака тривала – у повітряному просторі України залишалися понад 10 ворожих БпЛА.
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