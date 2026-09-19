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Техніка

Втрати росії за добу зросли на 1 520 військових і 73 гармати

Київ • УНН

 • 1906 перегляди

Від початку вторгнення росія втратила близько 1 516 430 військових. За добу знищено 73 артсистеми, 11 засобів ППО та 480 машин.

Втрати росії за добу зросли на 1 520 військових і 73 гармати

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 19 вересня сягнули близько 1 516 430 осіб. За минулу добу росія втратила ще 1 520 військових, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Також за добу Сили оборони знищили 5 бойових броньованих машин, 73 артилерійські системи, 1 РСЗВ та 11 засобів протиповітряної оборони противника.

Крім того, за добу росія втратила 1816 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 480 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн.

Загальні втрати росії

Від початку повномасштабного вторгнення російські втрати становлять 12 352 танки, 25 357 бойових броньованих машин, 50 011 артилерійських систем, 2 143 РСЗВ та 1 657 засобів ППО.

Також ворог недорахувався 442 літаків, 356 гелікоптерів, 524 132 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 5 111 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів та 2 підводних човнів.

Крім того, Силами оборони знищено 150 922 одиниці ворожої автомобільної техніки та автоцистерн, 4 703 одиниці спеціальної техніки й 2 672 наземні робототехнічні комплекси. Дані уточнюються.

Нагадаємо

У Третьому армійському корпусі заявили, що під час наступальної операції "Вівальді" у північній частині Донецької області вдалося завдати втрат елітному російському підрозділу БПЛА "Рубікон", через що його зняли з Лимансько-Борівського напрямку.

росія перейшла до нової фази тотальної війни проти України - The Economist18.09.26, 07:31 • 14650 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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