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Потери России за сутки выросли на 1 520 военнослужащих и 73 орудия

Киев • УНН

 • 2512 просмотра

С начала вторжения Россия потеряла около 1 516 430 военнослужащих. За сутки уничтожены 73 артиллерийские системы, 11 средств ПВО и 480 машин.

Потери России за сутки выросли на 1 520 военнослужащих и 73 орудия

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 19 сентября достигли около 1 516 430 человек. За минувшие сутки россия потеряла еще 1 520 военнослужащих, сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Также за сутки Силы обороны уничтожили 5 боевых бронированных машин, 73 артиллерийские системы, 1 РСЗО и 11 средств противовоздушной обороны противника.

Кроме того, за сутки россия потеряла 1816 БпЛА оперативно-тактического уровня и 480 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Общие потери россии

С начала полномасштабного вторжения российские потери составляют 12 352 танка, 25 357 боевых бронированных машин, 50 011 артиллерийских систем, 2 143 РСЗО и 1 657 средств ПВО.

Также враг недосчитался 442 самолетов, 356 вертолетов, 524 132 БпЛА оперативно-тактического уровня, 5 111 крылатых ракет, 35 кораблей и катеров и 2 подводных лодок.

Кроме того, Силами обороны уничтожено 150 922 единицы вражеской автомобильной техники и автоцистерн, 4 703 единицы специальной техники и 2 672 наземных робототехнических комплекса. Данные уточняются.

Напомним

В Третьем армейском корпусе заявили, что во время наступательной операции "Вивальди" в северной части Донецкой области удалось нанести потери элитному российскому подразделению БПЛА "Рубикон", из-за чего его сняли с Лиманско-Боровского направления.

Россия перешла к новой фазе тотальной войны против Украины — The Economist18.09.26, 07:31 • 14701 просмотр

Вадим Хлюдзинский

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