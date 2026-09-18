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Атака дронів на Київщині: двоє чоловіків госпіталізовані

Київ • УНН

 • 102 перегляди

У Бучанському районі через атаку дронів постраждали двоє чоловіків. Пошкоджено склади, в одному виникла пожежа.

Атака дронів на Київщині: двоє чоловіків госпіталізовані

Внаслідок вечірньої атаки ворожих дронів у Бучанському районі Київської області постраждали двоє чоловіків. Про це повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, обидва отримали осколкові поранення та госпіталізовані до лікарні.

У районі внаслідок атаки виникла пожежа у складському приміщенні. Також складські приміщення пошкоджено у Бориспільському районі

- констатував Ткаченко.

Він додав, що рятувальники працюють на місцях та ліквідовують наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо

Упродовж доби 17 вересня внаслідок російських атак ударними дронами на Київщині загинула одна людина, ще троє постраждали, серед них дитина.

АЗС Київщини отримають доступ до даних про рух ворожих цілей у реальному часі - ОВА15.09.26, 16:12 • 3347 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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