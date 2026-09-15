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АЗС Київщини отримають доступ до даних про рух ворожих цілей у реальному часі - ОВА

Київ • УНН

 • 3052 перегляди

АЗС Київщини підключать до системи повітряної обізнаності Сил оборони. Працівники в реальному часі бачитимуть рух ворожих цілей.

АЗС Київщини отримають доступ до даних про рух ворожих цілей у реальному часі - ОВА

У Київській області посилять безпеку на АЗС Київської області під час повітряних атак. Як повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, працівникам АЗС у режимі реального часу бачити актуальну інформацію про рух ворожих повітряних цілей, передає УНН.

Автозаправні комплекси області отримають доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, яка використовується Силами оборони. Доступ до неї дозволить відповідальним працівникам АЗС у режимі реального часу бачити актуальну інформацію про рух ворожих повітряних цілей та оперативніше ухвалювати рішення щодо роботи заправних комплексів під час загрози 

- повідомив Ткаченко.

За його словами, АЗС більше не доведеться орієнтуватися лише на загальне оголошення повітряної тривоги. Вони матимуть більше інформації про конкретну загрозу і зможуть завчасно реагувати, щоб убезпечити працівників та людей, які перебувають на території заправки.

Останні атаки ворога показують, що АЗС та інші обʼєкти паливної інфраструктури також перебувають під загрозою. Тому маємо бути на крок попереду в нових умовах. Наше завдання — дати субʼєктам господарювання максимум доступних інструментів, щоб вони могли бачити небезпеку раніше та вчасно на неї реагувати 

- додав голова Київської ОВА.

Ткаченко також закликав водіїв ставитись відповідально до сигналів про небезпеку і слідкувати за вказівками працівників АЗС щодо роботи під час тривог.

АЗС в Україні отримають дані про рух російських БПЛА у реальному часі - Корецький12.09.26, 19:57 • 8811 переглядiв

Антоніна Туманова

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