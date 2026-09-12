АЗС в Україні отримають дані про рух російських БПЛА у реальному часі - Корецький

Українські автозаправні станції отримають доступ до інформації про переміщення російських БПЛА в режимі реального часу, щоб попереджати своїх співробітників, а також відвідувачів про наближення загрози. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, передає УНН.

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Очільник уряду провів термінову нараду з операторами ринку автозаправного комплексу за участі Міненерго, Мінекономіки, Мінфіну, Мінінфраструктури, РНБО, ДСНС і МВС.

Вчергове обговорили посилення заходів безпеки на АЗК, прогрес встановлення додаткових захисних споруд на елементи наземної інфраструктури та облаштування укриттів для людей. Вже тестуємо програмне рішення, яке дозволить бачити напрямок руху дронів і завчасно реагувати на загрозу. Мова йде про автоматичне та оперативне сповіщення на АЗК про наближення ворожих дронів. Відтестуємо це на автозаправних комплексах - паралельно підключаємо інші бізнеси. Міністри отримали задачу максимально прискорити цей процес - зазначив Корецький.

Нагадаємо

У п’ятницю, 11 вересня, росіяни вдарили по автозаправних станціях у двох районах Києва - Дніпровському і Оболонському. Згодом стало відомо про загибель двох людей.

Також УНН повідомляв, що внаслідок російського удару по Звягелю Житомирської області у суботу, 12 вересня, загинуло дві людини. За даними місцевих ЗМІ, серед загиблих є дитина.