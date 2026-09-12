АЗС в Украине будут получать данные о движении российских БПЛА в режиме реального времени - Корецкий

Украинские автозаправочные станции получат доступ к информации о перемещении российских БПЛА в режиме реального времени, чтобы предупреждать своих сотрудников, а также посетителей о приближении угрозы. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает УНН.

Детали

Глава правительства провел срочное совещание с операторами рынка автозаправочного комплекса при участии Минэнерго, Минэкономики, Минфина, Мин инфраструктуры, СНБО, ГСЧС и МВД.

В очередной раз обсудили усиление мер безопасности на АЗК, прогресс в установке дополнительных защитных сооружений на элементах наземной инфраструктуры и обустройстве укрытий для людей. Уже тестируем программное решение, которое позволит видеть направление движения дронов и заблаговременно реагировать на угрозу. Речь идет об автоматическом и оперативном оповещении на АЗК о приближении вражеских дронов. Протестируем это на автозаправочных комплексах — параллельно подключаем другие предприятия. Министры получили задачу максимально ускорить этот процесс - отметил Корецкий.

Напомним

В пятницу, 11 сентября, россияне ударили по автозаправочным станциям в двух районах Киева - Днепровском и Оболонском. Впоследствии стало известно о гибели двух человек.

Также УНН сообщал, что в результате российского удара по Звягелю Житомирской области в субботу, 12 сентября, погибли два человека. По данным местных СМИ, среди погибших есть ребенок.