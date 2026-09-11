росіяни вдарили по АЗС у двох районах Києва

У п’ятницю, 11 вересня, росіяни вдарили по автозаправних станціях у двох районах Києва - Дніпровському і Оболонському. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає УНН.

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Спочатку повідомлялось про влучання в АЗС в Дніпровському районі, а згодом - і в Оболонському. Згодом міський голова Віталій Кличко повідомив про повторне влучання в АЗС в Оболонському районі.

Фото і відео наслідків удару опубліковані в соцмережах. Про загиблих чи постраждалих наразі не повідомляється.

Водночас столичні ЗМІ і Telegram-пабліки повідомляють, що загроза ворожих ударів по АЗС ще триває.

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У Києві внаслідок нічної атаки російських безпілотників постраждали 8 людей, двох із них госпіталізували.