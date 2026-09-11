росіяни вдарили по АЗС у двох районах Києва

$44.550.0951.760.23
ukenru
07:14 • 4780 перегляди
росіяни вдарили по АЗС у двох районах КиєваPhotoVideo
06:56 • 8774 перегляди
"Доброго дня з Києва": глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прибув до УкраїниPhoto
04:42 • 25604 перегляди
У МЗС розповіли подробиці вчорашнього "замінування" Генконсульства України в Дюссельдорфі
04:32 • 21400 перегляди
У саратові після атаки дронів загорівся логістичний центр Ozon – ASTRAPhotoVideo
04:23 • 16872 перегляди
У Києві внаслідок нічної атаки рф постраждали 8 людей, горіла багатоповерхівкаPhoto
03:47 • 17308 перегляди
У Лівані зафіксували землетрус магнітудою 4,1 після підриву Ізраїлем тунелів "Хезболли"Video
03:15 • 16467 перегляди
Іран відновив виробництво балістичних ракет, яке США називали "фактично знищеним"
02:37 • 14090 перегляди
Супутникові знімки показали наслідки удару по 3 носіях "Калібрів" у новоросійськуPhoto
11 вересня, 01:56 • 13214 перегляди
У Китаї та рф вже використовують ШІ Anthropic для кібератак, стеження та розробки небезпечних технологій
11 вересня, 00:39 • 12769 перегляди
Ціни на нафту підскочили більш ніж на 6% через загострення на Близькому Сході
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2.7м/с
47%
751мм
Популярнi новини
Шварценеггер возз'єднався з ексдружиною через 5 років після розлучення, донька поділилась фотоPhoto10 вересня, 23:07 • 24142 перегляди
Анджеліна Джолі розкрила головне правило у вихованні 6 дітей від Бреда ПіттаPhoto11 вересня, 00:05 • 23716 перегляди
Дженніфер Лоуренс нарешті завела Instagram і одразу пригрозила видалитися через негативні коментарі11 вересня, 02:06 • 18661 перегляди
Венс отримав від генералів тривожні оцінки війни з Іраном, які суперечать заявам Трампа02:18 • 3592 перегляди
Трамп заявив, що виконав "кожну свою обіцянку", але ЗМІ вказали на перебільшення04:50 • 9306 перегляди
Публікації
Партнери України по антибалістичній програмі Freyja працюють над її реалізацією 24/7 - CEO Fire Point10 вересня, 14:49 • 36065 перегляди
Втеча від правосуддя: як затягується судовий розгляд справи лікарів Odrex і чи готується нова пастка 10 вересня, 10:12 • 50097 перегляди
Сертифікація БПЛА в Україні: як дрон проходить шлях від розробки до експлуатаціїPhoto10 вересня, 10:02 • 51045 перегляди
Чому під час стресу ми починаємо їсти більше і як зупинити емоційне переїдання
Ексклюзив
10 вересня, 06:57 • 57487 перегляди
Apple представила iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max: нова камера, чип A20 Pro і перший складаний iPhonePhoto9 вересня, 18:32 • 70696 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Ірина Терех
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ємен
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лоуренс нарешті завела Instagram і одразу пригрозила видалитися через негативні коментарі11 вересня, 02:06 • 18748 перегляди
Анджеліна Джолі розкрила головне правило у вихованні 6 дітей від Бреда ПіттаPhoto11 вересня, 00:05 • 23800 перегляди
Шварценеггер возз'єднався з ексдружиною через 5 років після розлучення, донька поділилась фотоPhoto10 вересня, 23:07 • 24226 перегляди
Чарлі Ганнем розповів про незвичне правило, яке його кохана встановила після майже 20 років разом10 вересня, 22:06 • 23135 перегляди
Братів Тейт залишили у в'язниці США через ризик втечі перед можливою екстрадицією до Британії10 вересня, 01:05 • 47701 перегляди
Актуальне
Техніка
Brent
Соціальна мережа
Фільм
Опалення

росіяни вдарили по АЗС у двох районах Києва

Київ • УНН

 • 4792 перегляди

11 вересня росіяни атакували автозаправні станції у Дніпровському та Оболонському районах Києва. В Оболонському районі зафіксували повторне влучання.

росіяни вдарили по АЗС у двох районах Києва

У п’ятницю, 11 вересня, росіяни вдарили по автозаправних станціях у двох районах Києва - Дніпровському і Оболонському. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Спочатку повідомлялось про влучання в АЗС в Дніпровському районі, а згодом - і в Оболонському. Згодом міський голова Віталій Кличко повідомив про повторне влучання в АЗС в Оболонському районі.

Фото і відео наслідків удару опубліковані в соцмережах. Про загиблих чи постраждалих наразі не повідомляється.

Водночас столичні ЗМІ і Telegram-пабліки повідомляють, що загроза ворожих ударів по АЗС ще триває.

Нагадаємо

У Києві внаслідок нічної атаки російських безпілотників постраждали 8 людей, двох із них госпіталізували. 

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКиїв
Вибухи
Повітряна тривога
Війна в Україні
Київська міська державна адміністрація
Віталій Кличко
Київ