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Ракета “Іскандер”: дальність, швидкість, модифікації

Київ • УНН

 • 17031 перегляди

Російський ОТРК «Іскандер» використовує балістичні й крилаті ракети дальністю до 500 км. Українські сили уражали його пускові установки та машини.

Ракета “Іскандер”: дальність, швидкість, модифікації

ОТРК "Іскандер" є одним із ключових ракетних комплексів, які росія використовує для ударів по Україні. Балістичні та крилаті ракети комплексу відрізняються траєкторією польоту, дальністю та способами наведення, а маневрування балістичних ракет і низька висота польоту крилатих ускладнюють їх перехоплення. Про діяльність, швидкість та модифікації ракет розповідає УНН

Деталі

"Іскандер" (9К720, SS-26 Stone за кодифікацією НАТО) - сімейство оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) класу "земля - земля". Розроблено КБ машинобудування (м. Коломна; у складі корпорації "Ростех").

Характеристики та будова

До складу кожного комплексу входять шість машин, зокрема самохідна пускова установка 9П78-1, транспортно-зарядна машина 9Т250, командно-штабна машина 9С552, машина регламенту та технічного обслуговування, пункт підготовки інформації та машина життєзабезпечення.

На них можуть встановлюватися як балістичні ракети 9М720, 9М723 і 9М723М, так і крилаті ракети 9М728 і 9М729, у тому числі в ядерному оснащенні. Ракети мають дальність 50–500 км.

140 компонентів, 35 підприємство та сотні працівників - ГУР розкрило виробничу мережу ракет "Іскандер-М"27.08.26, 14:06 • 8562 перегляди

Види ракетних комплексів

До цієї серії входять комплекси "Іскандер-М" (основна модифікація), "Іскандер-К" та "Іскандер-Е" - спрощений експортний варіант зі скороченими тактико-технічними характеристиками (дальність до 280 км).

Балістичні (або аеробалістичні) ракети для "Іскандер-М" мають індекси 9М720, 9М723 та 9М723М. Стартова маса ракети складає 3800 кілограмів, маса бойової частини, в залежності від варіанту, складає в середньому 480 кілограмів.

Траєкторія польоту не балістична а керована, саме тому такі ракети називають квазібалістичними.

Ракета постійно змінює площину траєкторії, вона починає активно маневрувати на ділянці свого розгону і підходу до цілі – з перевантаженнями від 20 до 30 G.

Саме у таких маневрах полягає складність її перехоплення, бо протиракеті потрібно рухатися траєкторією з перевантаженнями у 2-3 рази вищими, що дуже складно.

До того ж складність перехоплення ракети полягає у висоті польоту, яка на деяких ділянках складає близько 50 кілометрів. Крім того, ракета виконана у конструкції, що має малу площу розсіювання і покрита спеціальним покриттям.

Момент заряджання ракети 9М723

Ракета може бути оснащена модулями радіоелектронної боротьби, що також може суттєво ускладнити її перехоплення. На ціль ракета виводиться за допомогою інерціальної системи управління, потім ціль захоплюється активною кореляційно-екстремальною оптичною голівкою самонаведення 9Б918.

Ракета "Іскандер-М" може комплектуватися такими бойовими частинами:

  • касетною бойовою частиною з осколковими бойовими елементами неконтактного підриву;
    • касетною бойовою частиною з кумулятивними осколковими бойовими елементами ПТАБ-2.5КО;
      • касетною бойовою частиною із самоприцілювальними бойовими елементами;
        • касетною бойовою частиною об’ємно-детонуючої дії;
          • осколково-фугасною бойовою частиною;
            • фугасно-запалювальною бойовою частиною;
              • проникаючою бойовою частиною.

                Крилаті ракети "Іскандер-К" мають індекси 9М728 (Р-500, SSC-7 за кодифікацією НАТО) та її модифікація 9М729 (SSC-8) з дальністю 480 і 490 км відповідно. Це дозвукові крилаті ракети з турбореактивним маршовим двигуном, які летять на наднизьких висотах, огинають рельєф і можуть маневрувати в польоті.

                Пуск крилатої ракети "Іскандер-К"

                На початкових етапах польоту ракета має балістичну траєкторію для збільшення дальності польоту. Ракета летить на середній висоті у 6 кілометрів, при заході на ціль знижується до 7 метрів. Вона автоматично коригується весь час польоту і автоматично огинає рельєф місцевості.

                ОТРК "Іскандер" став одним з інструментів ракетного терроризму росіян по відношенню до цивільного населення України. За даними Повітряних Сил ЗСУ, протягом серпня 2026 року було знищено 8 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" та 4 крилатих ракет "Іскандер-К".

                Протягом липня - 10 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" та 1 крилату ракету "Іскандер-К. Протягом травня - 10 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" та 24 крилатих ракет "Іскандер-К".

                Враховуючи гостру нестачу засобів протиповітряної боротьби, Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ради національної безпеки та оборони заявив, що Україна знищуватиме пускові установки росіян.

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                Зокрема, Силами оборони було уражено декілька одиниць техніки зі складу ОТРК "Іскандер". У березні Сили спеціальних операцій уразили пускову установку 9П78-1.

                У травні Сили безпілотних систем також уразили 9П78-1 на військовому аеродромі у таганрозі ростовської області рф, а також заодно 2 літаки Ту-142.

                СБС знищили російський Іскандер та два літаки Ту-142 у таганрозі - Мадяр30.05.26, 11:53 • 11250 переглядiв

                У минулому році російський Telegram-канал Досье Шпиона, пов’язаний з російськими спецслужбами, повідомив, що Сили оборони України знищили кілька одиниць техніки зі складу комплексу "Іскандер".

                Зокрема, на опублікованих знімках видно, що було знищено 5 транспортно-зарядних машин 9Т250-1 та машина життєзабезпечення на базі "Камаз" 43118, яка призначена для розміщення, відпочинку та прийому їжі бойових розрахунків. Машина має у своєму складі: відсік для відпочинку та відсік для побутового забезпечення. Відсік для відпочинку має 6 спальних місць вагонного типу з відкидними верхніми лежаками, 2 рундуки, вбудовані шафи.

                російські ракети й БПЛА отримують компоненти від підприємств без санкцій: ГУР назвало компанії15.09.26, 11:07 • 5130 переглядiв

                Павло Башинський

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