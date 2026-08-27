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Financial Times
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140 компонентів, 35 підприємство та сотні працівників - ГУР розкрило виробничу мережу ракет "Іскандер-М"

Київ • УНН

 • 606 перегляди

ГУР оприлюднило дані про компоненти, підприємства й працівників виробництва "Іскандер-М". Оновлений "Іскандер-1000" може бити на 550 км.

140 компонентів, 35 підприємство та сотні працівників - ГУР розкрило виробничу мережу ракет "Іскандер-М"

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило розширені дані щодо виробництва балістичних ракет "Іскандер-М". Йдеться про 140 компонентів, 35 задіяних підприємств та понад сотню працівників. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУР.

Деталі

Інформація опублікована на порталі "War&Sanctions". Вона декілька наборів даних:

  • інтерактивна 3D-модель ракети, її основні складові, понад 170 компонентів російського та іноземного виробництва, ідентифікованих в застосованих зразках;
    • 82 російські та два білоруські підприємства, задіяні у кооперації з виробництва цих ракет;
      • 108 ключових посадових осіб та працівників основних підприємств кооперації;
        • 121 одиниця технологічного іноземного обладнання, яке ці підприємства використовують.

          В одному з комбінованих ракетних ударів по столиці України цього літа противник вперше застосував оновлені балістичні ракети 9М723-2, також відомі під умовною назвою "Искандер-1000". Зазначена ракета входить до складу комплексу під назвою "Бора-М". Оновлена ракета за рахунок збільшеного двигуна і, відповідно, збільшеної пускової установки здатна уражати цілі на відстані до 550 км (390 км у 9М723-1). Решта частин ракети залишилася ідентичною до 9М723-1

          - зазначили в ГУР.

          Також у розвідці зазначили, що найбільш критичні деталі російських ракет створені американськими і тайванськими виробниками. Йдеться про DM&P Electronics, Xilinx (входить до AMD), Atmel (входить до Microchip Technology), Winbond Electronics, Micron Technology, Analog Devices.

          Нагадаємо

          російські війська мають до 17 переобладнаних пускових установок від комплексу С-400, які використовують для ударів по Україні ракетами РМ-48У.

          Євген Устименко

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