140 компонентов, 35 предприятий и сотни работников - ГУР раскрыло производственную сеть ракет "Искандер-М"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало расширенные данные о производстве баллистических ракет "Искандер-М". Речь идет о 140 компонентах, 35 задействованных предприятиях и более сотни работников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР.

Детали

Информация опубликована на портале "War&Sanctions". Она включает несколько наборов данных:

интерактивная 3D-модель ракеты, ее основные составляющие, более 170 компонентов российского и иностранного производства, идентифицированных в примененных образцах;

82 российских и два белорусских предприятия, задействованных в кооперации по производству этих ракет;

108 ключевых должностных лиц и работников основных предприятий кооперации;

121 единица технологического иностранного оборудования, которое используют эти предприятия.

В одном из комбинированных ракетных ударов по столице Украины этим летом противник впервые применил обновленные баллистические ракеты 9М723-2, также известные под условным названием "Искандер-1000". Указанная ракета входит в состав комплекса под названием "Бора-М". Обновленная ракета за счет увеличенного двигателя и, соответственно, увеличенной пусковой установки способна поражать цели на расстоянии до 550 км (390 км у 9М723-1). Остальные части ракеты остались идентичными 9М723-1 - отметили в ГУР.

Также в разведке отметили, что наиболее критические детали российских ракет созданы американскими и тайваньскими производителями. Речь идет о DM&P Electronics, Xilinx (входит в AMD), Atmel (входит в Microchip Technology), Winbond Electronics, Micron Technology, Analog Devices.

Напомним

российские войска имеют до 17 переоборудованных пусковых установок от комплекса С-400, которые используют для ударов по Украине ракетами РМ-48У.