140 компонентов, 35 предприятий и сотни работников - ГУР раскрыло производственную сеть ракет "Искандер-М"

$44.570.1052.010.08
ukenru
10:48 • 16267 просмотра
россияне повторно атаковали Херсонскую ТЭЦ 4 КАБами, оборудование уничтожено - Нафтогаз
10:37 • 16128 просмотра
Жертвами наводнения в Непале стали уже более 330 человек, более 900 пропали без вести
09:50 • 24566 просмотра
В Киеве во время полномасштабной войны родилось более 86 тысяч детей PhotoVideo
09:43 • 20800 просмотра
рф планирует дополнительную мобилизацию 600 тысяч человек в 2026–2027 годах - разведка
09:14 • 28144 просмотра
В ЕС хотят возобновить план использования замороженных активов рф для Украины - FT
08:54 • 24303 просмотра
россия атаковала предприятие в Запорожье, вспыхнул пожар
08:29 • 28860 просмотра
В Непале после наводнений пропали без вести 55 украинцев - МИД
06:19 • 29775 просмотра
Семь баллистических ракет и "Оникс", а также 225 из 258 дронов обезвредили за ночь
27 августа, 05:33 • 26504 просмотра
Одесская область более 7 часов находилась под атакой рф: повреждены высотка и инфраструктураPhoto
27 августа, 04:30 • 31187 просмотра
Италия передаст Украине четыре батареи SAMP/T NG, ракеты-перехватчики и радары
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
3.7м/с
45%
754мм
Популярные новости
Что празднуют 27 августа в Украине и мире27 августа, 04:00 • 25903 просмотра
Цена на пшеницу достигла трехлетнего максимума, поскольку в мире опасаются усиления войны рф против Украины27 августа, 04:44 • 27815 просмотра
Атака рф на Киев повредила гимназию и медучреждениеPhoto27 августа, 05:17 • 38531 просмотра
Как правильно запекать в фольге, чтобы мясо, овощи и рыба оставались сочными06:59 • 56695 просмотра
В Харькове попадание в торговый центр в результате удара рф - мэр09:21 • 23125 просмотра
публикации
Как правильно запекать в фольге, чтобы мясо, овощи и рыба оставались сочными06:59 • 57121 просмотра
Новые правила отсрочки от мобилизации: в Раде хотят предоставить её родителям-одиночкам26 августа, 16:14 • 73505 просмотра
"Оружие, для использования которого нужно просить разрешение, — это макет": Fire Point объяснила отказ от kill switchPhoto26 августа, 13:15 • 71795 просмотра
В Киеве стартует 17-й Одесский кинофестиваль: что покажут в этом годуPhoto26 августа, 11:45 • 74412 просмотра
БЭБ открывает дела до установления налоговой задолженности: бизнес предупреждает о рисках уголовного давления
Эксклюзив
26 августа, 07:30 • 89079 просмотра
Актуальные люди
Олег Синегубов
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Киевская область
Харьков
Соединённые Штаты
Полтавская область
Реклама
УНН Lite
Руперт Гринт вернётся к роли Рона Уизли в «Гарри Поттере», но уже не на экранахPhoto27 августа, 00:07 • 57241 просмотра
Райан Рейнольдс показал редкие фотографии детей в день рождения Блейк ЛайвлиPhoto26 августа, 22:05 • 41698 просмотра
Стало известно, от чего умерла звезда кантри Долли Партон26 августа, 04:39 • 65020 просмотра
Мадонна показала редкие фото своих дочерей-близнецов: какими они были в детствеPhoto26 августа, 01:06 • 63016 просмотра
"Вы не до конца понимаете": близкие Панеттьери призвали не спекулировать слухами о причине ее смерти25 августа, 23:05 • 64485 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Ракетная система С-400
Отопление
Financial Times
ATACMS

140 компонентов, 35 предприятий и сотни работников - ГУР раскрыло производственную сеть ракет "Искандер-М"

Киев • УНН

 • 1158 просмотра

ГУР обнародовало данные о компонентах, предприятиях и работниках производства "Искандер-М". Обновлённый "Искандер-1000" может поражать цели на расстоянии 550 км.

140 компонентов, 35 предприятий и сотни работников - ГУР раскрыло производственную сеть ракет "Искандер-М"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало расширенные данные о производстве баллистических ракет "Искандер-М". Речь идет о 140 компонентах, 35 задействованных предприятиях и более сотни работников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР.

Детали

Информация опубликована на портале "War&Sanctions". Она включает несколько наборов данных:

  • интерактивная 3D-модель ракеты, ее основные составляющие, более 170 компонентов российского и иностранного производства, идентифицированных в примененных образцах;
    • 82 российских и два белорусских предприятия, задействованных в кооперации по производству этих ракет;
      • 108 ключевых должностных лиц и работников основных предприятий кооперации;
        • 121 единица технологического иностранного оборудования, которое используют эти предприятия.

          В одном из комбинированных ракетных ударов по столице Украины этим летом противник впервые применил обновленные баллистические ракеты 9М723-2, также известные под условным названием "Искандер-1000". Указанная ракета входит в состав комплекса под названием "Бора-М". Обновленная ракета за счет увеличенного двигателя и, соответственно, увеличенной пусковой установки способна поражать цели на расстоянии до 550 км (390 км у 9М723-1). Остальные части ракеты остались идентичными 9М723-1

          - отметили в ГУР.

          Также в разведке отметили, что наиболее критические детали российских ракет созданы американскими и тайваньскими производителями. Речь идет о DM&P Electronics, Xilinx (входит в AMD), Atmel (входит в Microchip Technology), Winbond Electronics, Micron Technology, Analog Devices.

          Напомним

          российские войска имеют до 17 переоборудованных пусковых установок от комплекса С-400, которые используют для ударов по Украине ракетами РМ-48У.

          Евгений Устименко

          Война в УкраинеТехнологии
          российская пропаганда
          Война в Украине
          Беларусь
          Главное управление разведки Украины
          Ракетная система С-400
          Тайвань
          9К720 Искандер
          Украина