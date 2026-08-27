140 компонентов, 35 предприятий и сотни работников - ГУР раскрыло производственную сеть ракет "Искандер-М"
Киев • УНН
ГУР обнародовало данные о компонентах, предприятиях и работниках производства "Искандер-М". Обновлённый "Искандер-1000" может поражать цели на расстоянии 550 км.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало расширенные данные о производстве баллистических ракет "Искандер-М". Речь идет о 140 компонентах, 35 задействованных предприятиях и более сотни работников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР.
Детали
Информация опубликована на портале "War&Sanctions". Она включает несколько наборов данных:
- интерактивная 3D-модель ракеты, ее основные составляющие, более 170 компонентов российского и иностранного производства, идентифицированных в примененных образцах;
- 82 российских и два белорусских предприятия, задействованных в кооперации по производству этих ракет;
- 108 ключевых должностных лиц и работников основных предприятий кооперации;
- 121 единица технологического иностранного оборудования, которое используют эти предприятия.
В одном из комбинированных ракетных ударов по столице Украины этим летом противник впервые применил обновленные баллистические ракеты 9М723-2, также известные под условным названием "Искандер-1000". Указанная ракета входит в состав комплекса под названием "Бора-М". Обновленная ракета за счет увеличенного двигателя и, соответственно, увеличенной пусковой установки способна поражать цели на расстоянии до 550 км (390 км у 9М723-1). Остальные части ракеты остались идентичными 9М723-1
Также в разведке отметили, что наиболее критические детали российских ракет созданы американскими и тайваньскими производителями. Речь идет о DM&P Electronics, Xilinx (входит в AMD), Atmel (входит в Microchip Technology), Winbond Electronics, Micron Technology, Analog Devices.
Напомним
российские войска имеют до 17 переоборудованных пусковых установок от комплекса С-400, которые используют для ударов по Украине ракетами РМ-48У.