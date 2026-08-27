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рф має до 17 переобладнаних пускових С-400 для ударів ракетами РМ-48У по Україні

Київ • УНН

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рф створила п’ять груп із до 17 переобладнаних пускових С-400 для ударів по Україні. За 20 днів липня застосували 46 ракет РМ-48У.

рф має до 17 переобладнаних пускових С-400 для ударів ракетами РМ-48У по Україні

російські війська мають до 17 переобладнаних пускових установок від комплексу С-400, які використовують для ударів по Україні ракетами РМ-48У. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони України, пише УНН.

Деталі

За даними розвідки, ці пускові установки зведені у п’ять спеціальних ракетних груп. Вони розміщені на території брянської та ростовської областей росії.

Протягом 2026 року росіяни суттєво збільшили застосування РМ-48У. У січні-червні в середньому використовували близько 15 таких ракет на місяць, тоді як лише за перші 20 днів липня було застосовано 46 одиниць.

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Однією з причин збільшення застосування РМ-48У є їхня нижча вартість порівняно з балістичними ракетами 9М723 для ОТРК "Іскандер". Крім того, росія накопичила значний запас таких ракет - близько 400 одиниць для комплексів С-400.

росія переобладнала пускові С-400

Виробництвом РМ-48У займаються московський машинобудівний завод "Авангард" та машинобудівне підприємство "Авіатек" у вятці. При цьому, за даними Defense Express, вперше офіційні структури України підтвердили використання спеціально переобладнаних пускових установок С-400 для запуску цих ракет по Україні.

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Водночас наразі немає точних даних про те, наскільки конструктивно відрізняються штатні пускові С-400 від установок, переобладнаних під РМ-48У. Також залишаються невизначеними окремі характеристики самої ракети.

У Defense Express зазначають, що російське військове командування може розглядати застосування РМ-48У як альтернативу використанню 9М723. Це дозволяє використовувати накопичений запас ракет С-400 для ударів по наземних цілях в Україні.

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Степан Гафтко

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