рф располагает до 17 переоборудованными пусковыми установками С-400 для ударов ракетами РМ-48У по Украине
Киев • УНН
рф создала пять групп из до 17 переоборудованных пусковых установок С-400 для ударов по Украине. За 20 дней июля применили 46 ракет РМ-48У.
Российские войска имеют до 17 переоборудованных пусковых установок комплекса С-400, которые используют для ударов по Украине ракетами РМ-48У. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны Украины, пишет УНН.
Детали
По данным разведки, эти пусковые установки сведены в пять специальных ракетных групп. Они размещены на территории Брянской и Ростовской областей России.
В течение 2026 года россияне существенно увеличили применение РМ-48У. В январе-июне в среднем использовали около 15 таких ракет в месяц, тогда как только за первые 20 дней июля было применено 46 единиц.
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Одной из причин увеличения применения РМ-48У является их более низкая стоимость по сравнению с баллистическими ракетами 9М723 для ОТРК "Искандер". Кроме того, Россия накопила значительный запас таких ракет — около 400 единиц для комплексов С-400.
Россия переоборудовала пусковые установки С-400
Производством РМ-48У занимаются Московский машиностроительный завод "Авангард" и машиностроительное предприятие "Авиатек" в Вятке. При этом, по данным Defense Express, впервые официальные структуры Украины подтвердили использование специально переоборудованных пусковых установок С-400 для запуска этих ракет по Украине.
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В то же время в настоящее время нет точных данных о том, насколько конструктивно отличаются штатные пусковые установки С-400 от установок, переоборудованных под РМ-48У. Также остаются неопределенными отдельные характеристики самой ракеты.
В Defense Express отмечают, что российское военное командование может рассматривать применение РМ-48У как альтернативу использованию 9М723. Это позволяет использовать накопленный запас ракет С-400 для ударов по наземным целям в Украине.
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