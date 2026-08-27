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рф располагает до 17 переоборудованными пусковыми установками С-400 для ударов ракетами РМ-48У по Украине

Киев • УНН

 • 9398 просмотра

рф создала пять групп из до 17 переоборудованных пусковых установок С-400 для ударов по Украине. За 20 дней июля применили 46 ракет РМ-48У.

рф располагает до 17 переоборудованными пусковыми установками С-400 для ударов ракетами РМ-48У по Украине

Российские войска имеют до 17 переоборудованных пусковых установок комплекса С-400, которые используют для ударов по Украине ракетами РМ-48У. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны Украины, пишет УНН.

Детали

По данным разведки, эти пусковые установки сведены в пять специальных ракетных групп. Они размещены на территории Брянской и Ростовской областей России.

В течение 2026 года россияне существенно увеличили применение РМ-48У. В январе-июне в среднем использовали около 15 таких ракет в месяц, тогда как только за первые 20 дней июля было применено 46 единиц.

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Одной из причин увеличения применения РМ-48У является их более низкая стоимость по сравнению с баллистическими ракетами 9М723 для ОТРК "Искандер". Кроме того, Россия накопила значительный запас таких ракет — около 400 единиц для комплексов С-400.

Россия переоборудовала пусковые установки С-400

Производством РМ-48У занимаются Московский машиностроительный завод "Авангард" и машиностроительное предприятие "Авиатек" в Вятке. При этом, по данным Defense Express, впервые официальные структуры Украины подтвердили использование специально переоборудованных пусковых установок С-400 для запуска этих ракет по Украине.

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В то же время в настоящее время нет точных данных о том, насколько конструктивно отличаются штатные пусковые установки С-400 от установок, переоборудованных под РМ-48У. Также остаются неопределенными отдельные характеристики самой ракеты.

В Defense Express отмечают, что российское военное командование может рассматривать применение РМ-48У как альтернативу использованию 9М723. Это позволяет использовать накопленный запас ракет С-400 для ударов по наземным целям в Украине.

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Степан Гафтко

Война в УкраинеТехнологии
Война в Украине
Брянская область
Главное управление разведки Украины
Ракетная система С-400
9К720 Искандер
Украина