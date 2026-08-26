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"Оружие, для использования которого нужно просить разрешение, — это макет": Fire Point объяснила отказ от kill switch

Киев • УНН

 • 8430 просмотра

Украинская оборонная компания Fire Point сознательно отказалась от kill switch в своем оружии. CEO компании Ирина Терех объяснила, почему возможность применения оружия не должна зависеть от разрешения производителя или политических решений третьих стран.

"Оружие, для использования которого нужно просить разрешение, — это макет": Fire Point объяснила отказ от kill switch
Фото: Ирина Терех, CEO компании Fire Point

Украинская оборонная компания Fire Point сознательно создает оружие без kill switch — механизма, который позволяет производителю заблокировать или ограничить его применение. В компании понимают, что не будут контролировать использование проданного вооружения, однако считают это принципиальным условием реальной оборонной независимости, пишет УНН.

О принципиальном отказе от kill switch CEO и CTO Fire Point Ирина Терех рассказала на YouTube-канале Сил беспилотных систем во время дискуссии ко Дню независимости.

YouTube СБС: Силы беспилотных систем

Опыт полномасштабной войны заставил Украину фактически пересмотреть само понятие военной независимости. Наличие оружия в арсенале, подчеркнула Терех, еще не означает, что государство действительно контролирует собственную оборону, если для его применения необходимо согласие третьей стороны.

На украинском опыте мы поняли, что безопасность без независимости ничего не стоит. Оружие, которое у тебя есть, но для применения которого нужно просить разрешения, чтобы нанести им удар куда-либо, — это не оружие. Это макет оружия, который у тебя есть в арсенале

 — считает Терех.

Очевидно, что в будущем часть оружия украинского производства будет экспортироваться. После продажи оружия другому государству Fire Point не будет иметь скрытой возможности в критический момент заблокировать его применение.

Мы понимаем, что однажды экспортируем оружие и не будем иметь над ним контроля. Это наша осознанная позиция. Я так вижу будущее оружия, потому что это определенные гарантии безопасности, которые должны быть в железе и технологиях, а не в политических бла-бла-бла

— добавила CEO Fire Point.

Но у этого принципа есть и другая сторона — как объяснила Ирина Терех, оружие без kill switch не должно оказаться в руках государств, которым его не намеревались продавать. Поэтому этот вопрос требует отдельного урегулирования.

Однако страна, которая купила вооружение, потратила средства на его развертывание и обучила военных пользоваться им, должна иметь гарантированную возможность применить его тогда, когда возникает реальная угроза.

Напомним

Ранее об отказе от kill switch Fire Point публично заявляла в контексте общеевропейской противобаллистической системы Freyja. Кроме того, систему создают открытой для технологической кооперации, чтобы она не была критически зависимой от одного производителя или одного поставщика. Украинский опыт войны фактически превратил технологический суверенитет из политического лозунга в техническое задание. В модели, которую описывает Fire Point, государство должно контролировать не только арсенал, но и право его применять, возможность поддерживать его в рабочем состоянии и способность производить критические компоненты без разрешения извне.

И именно отсутствие kill switch в такой системе становится не отдельной технической характеристикой, а частью гораздо более широкого принципа: оружие должно оставаться оружием даже тогда, когда политическая конъюнктура меняется.

"Озон - кобзон": соучредитель Fire Point Штилерман подтвердил поражение НПЗ и логистического хаба российского маркетплейса22.08.26, 11:39 • 26671 просмотр

Евгений Царенко

Война в УкраинеТехнологиипубликации
Ирина Терех
Fire Point
Война в Украине
Украина