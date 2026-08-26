"Зброя, для використання якої треба просити дозвіл,- це макет": Fire Point пояснила відмову від kill switch

Фото: Ірина Терех, CEO компанії Fire Point

Українська оборонна компанія Fire Point свідомо будує зброю без kill switch - механізму, який дозволяє виробнику заблокувати або обмежити застосування. У компанії розуміють, що не матимуть контролю над використанням проданого озброєння, однак вважають це принциповою умовою реальної оборонної незалежності, пише УНН.

Про принципову відмову від kill switch CEO і CTO Fire Point Ірина Терех розповіла на YouTube-каналі Сил безпілотних систем під час дискусії до Дня Незалежності.

YouTube СБС: Сили безпілотних систем

Досвід повномасштабної війни змусив Україну фактично переглянути саме поняття військової незалежності. Наявність зброї в арсеналі, наголосила Терех, ще не означає, що держава справді контролює власну оборону, якщо для її застосування необхідна згода третьої сторони.

На українському досвіді ми вивчили, що безпека без незалежності не коштує нічого. Зброя, яка у тебе є, але на яку тобі треба просити дозвіл, аби нею кудись вдарити, - це не зброя. Це макет зброї, який у тебе є в арсеналі - вважає Терех.

Очевидно, що в майбутньому частина зброї українського виробництва піде на експорт. Після продажу зброї іншій державі Fire Point не матиме прихованої можливості у критичний момент заблокувати застосування.

Ми розуміємо, що одного разу ми експортуємо зброю і не будемо мати над нею контролю. Це наша свідома позиція. Я так бачу майбутнє зброї, тому що це певні гарантії безпеки, які мають бути в залізі і в технологіях, а не в політичних бла-бла-бла - додала CEO Fire Point.

Та в цього принципу є й інша сторона - як пояснила Ірина Терех, зброя без kill switch не повинна опинитися в руках держав, яким її не мали наміру продавати. Тож це питання потребує окремого врегулювання.

Однак, країна, яка купила озброєння, витратила кошти на його розгортання та навчила військових ним користуватися, повинна мати гарантовану можливість застосувати його тоді, коли виникає реальна загроза.

Нагадаємо

Раніше про відмову від kill switch Fire Point публічно заявляла у контексті панєвропейської антибалістичної системи Freyja. Крім того, систему створюють відкритою для технологічної кооперації, щоб вона не була критично залежною від одного виробника чи одного постачальника. Український досвід війни фактично перетворив технологічний суверенітет із політичного гасла на технічне завдання. У моделі, яку описує Fire Point, держава повинна контролювати не тільки арсенал, а й право його застосувати, можливість підтримувати його в робочому стані та здатність виробляти критичні компоненти без дозволу ззовні.

І саме відсутність kill switch у такій системі стає не окремою технічною характеристикою, а частиною значно ширшого принципу: зброя має залишатися зброєю навіть тоді, коли політична кон'юнктура змінюється.

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