Непал завершает поисково-спасательные работы после наводнения — что с пропавшими без вести
Киев • УНН
Непал прекратил активные поиски после наводнения, унесшего жизни 1455 человек, а 5285 человек считаются пропавшими без вести. На восстановление потребуется почти $5 млрд.
В понедельник официальные лица сообщили, что Непал завершил поисково-спасательную операцию в отношении людей, считавшихся пропавшими без вести после разрушительного наводнения в августе, унесшего жизни по меньшей мере 1455 человек, передает УНН со ссылкой на Reuters.
По меньшей мере 5285 человек оставались пропавшими без вести после наводнения, начавшегося 26 августа на границе Непала с Тибетским районом Китая. Еще 13 795 человек были спасены.
"Мы переходим от этапа поиска и спасения к этапу поиска и восстановления", — сообщил агентству Reuters Фаниндра Паудел, руководитель Национального центра по чрезвычайным ситуациям.
По его словам, власти рассматривают возможность юридического признания пропавших без вести умершими, чтобы их семьи могли завершить оформление страховых, банковских и других юридических процедур.
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"Мы начинаем соответствующие процессы для выполнения необходимых юридических формальностей", — отметил Паудел.
Дхарам Радж Упрети, руководитель Национального управления по снижению рисков и управлению стихийными бедствиями, заявил, что власти больше не будут проводить активные поиски тел, но будут извлекать любые останки, имущество или другие ценные вещи, обнаруженные во время восстановительных работ. Упрети добавил, что при необходимости и в дальнейшем будут проводиться экстренные спасательные операции.
Наводнение также разрушило 12 гидроэнергетических объектов, дороги, мосты, фермы и населенные пункты.
Власти заявили, что им необходимо почти 5 миллиардов долларов для первоочередного восстановления и реабилитации тысяч людей, потерявших жилье в результате наводнения.