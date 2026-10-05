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Украина уступила Венгрии и опустилась на третье место в группе Лиги наций

Киев • УНН

 • 510 просмотра

Сборная Украины проиграла Венгрии со счётом 1:2 в номинально домашнем матче Лиги наций. Команда Андреа Мальдеры потерпела второе поражение подряд.

Украина уступила Венгрии и опустилась на третье место в группе Лиги наций

Сборная Украины по футболу потерпела второе подряд поражение в групповом раунде Лиги наций. В номинально домашнем матче подопечные Андреа Мальдеры уступили команде Венгрии, сообщает УНН.

Подробности

Первый тайм прошел при тотальном преимуществе "сине-желтых", но Очеретько и Пономаренко упустили свои возможности забить — 0:0.

В начале второй половины венгры реализовали едва ли не единственный на тот момент момент — голом отметился Милан Тот — 0:1.

На 83-й минуте Роман Яремчук сравнял счет после подачи с углового — 1:1.

Однако уже в следующей атаке венгры усилиями Габора Юрека все же вырвали победу — 1:2.

После этого матча сборная Украины опустилась на третье место в группе 2 Лиги наций и сейчас уступает три очка венграм и четыре — североирландцам.

Напомним

Перед матчем букмекеры считали фаворитом Украину. На победу "сине-желтых" ставки принимались с коэффициентом 2,29, на ничью — 3,40, на победу гостей — 3.

Мне нужен был полузащитник, хорошо развитый физически, — Мальдера о вызове дебютанта Варфоломеева24.09.26, 20:41 • 31884 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Спорт
Венгрия
Украина