Украина уступила Венгрии и опустилась на третье место в группе Лиги наций

Сборная Украины по футболу потерпела второе подряд поражение в групповом раунде Лиги наций. В номинально домашнем матче подопечные Андреа Мальдеры уступили команде Венгрии, сообщает УНН.

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Первый тайм прошел при тотальном преимуществе "сине-желтых", но Очеретько и Пономаренко упустили свои возможности забить — 0:0.

В начале второй половины венгры реализовали едва ли не единственный на тот момент момент — голом отметился Милан Тот — 0:1.

На 83-й минуте Роман Яремчук сравнял счет после подачи с углового — 1:1.

Однако уже в следующей атаке венгры усилиями Габора Юрека все же вырвали победу — 1:2.

После этого матча сборная Украины опустилась на третье место в группе 2 Лиги наций и сейчас уступает три очка венграм и четыре — североирландцам.

Напомним

Перед матчем букмекеры считали фаворитом Украину. На победу "сине-желтых" ставки принимались с коэффициентом 2,29, на ничью — 3,40, на победу гостей — 3.

Мне нужен был полузащитник, хорошо развитый физически, — Мальдера о вызове дебютанта Варфоломеева