Норвегия впервые поставила на боевое дежурство систему для уничтожения дронов

Военно-воздушные силы Норвегии впервые заступили на дежурство с новой системой борьбы с беспилотниками C-UAS на авиабазе Эрланд. Комплекс предназначен для обнаружения, идентификации, блокирования и уничтожения дронов, сообщает NRK, пишет УНН.

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Систему поставили весной, а ее внедрение ускорили после многочисленных сообщений о возможных наблюдениях беспилотников в Норвегии и других странах Европы. C-UAS будет защищать военные базы, стационарные объекты и установки от дронов весом до 150 кг.

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Комплекс сочетает несколько типов датчиков, в частности радары, а также кинетические и нек kineticические средства поражения.

Тот факт, что мы установили здесь современные датчики и эффекторные системы, свидетельствует о значительном увеличении возможностей борьбы с дронами - сказал руководитель системы Сондре Стейнсвик.

Систему развернут на других базах

В сентябре прошлого года полиция Норвегии сообщала о возможной активности беспилотников вблизи авиабазы Эрланд. Позже правоохранители заявили, что наблюдения, вероятно, были связаны со вспышками небесных тел, однако эти инциденты ускорили внедрение новой системы.

На авиабазе уже есть ЗРК NASAMS, однако его использование против небольших дронов является значительно более дорогим решением. Эксперт Норвежской академии обороны Ларс Педер Хага заявил, что доступность малых беспилотников создает реальную угрозу для военных объектов и техники.

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Норвегия планирует постепенно развернуть C-UAS на других объектах Вооруженных сил, в частности на авиабазе Эвенес. Рамочное соглашение с британской Operational Solutions Ltd. оценивается в сумму до 938 млн норвежских крон и рассчитано на четыре года с возможностью продления еще на три.

На авиабазе Эрланд также создали отдельное подразделение беспилотников, которые планируют использовать для разведки, картографирования и борьбы с другими дронами. До 2036 года Норвегия планирует инвестировать почти 19 млрд крон в дроны, средства радиоэлектронной борьбы и автономные системы.

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