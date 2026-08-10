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Польша и страны Балтии усиливают охрану инфраструктуры из-за угрозы атаки рф под чужим флагом — Reuters

Киев • УНН

 • 710 просмотра

Литва, Латвия, Эстония и Польша повышают безопасность критически важной инфраструктуры из-за опасений, что россия может организовать атаку с использованием украинских дронов. Разведка предупреждает о возможной провокации с целью дестабилизации НАТО.

Польша и страны Балтии усиливают охрану инфраструктуры из-за угрозы атаки рф под чужим флагом — Reuters

Польша, Литва, Латвия и Эстония усиливают охрану критической инфраструктуры из-за опасений, что Россия может организовать атаку под чужим флагом с использованием украинских дронов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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На прошлой неделе Литва заявила, что Москва может готовить такую постановочную атаку. Польша, Латвия и Эстония также предупреждали о возможных диверсиях, которые Россия может использовать для проверки готовности НАТО реагировать на фоне сомнений относительно дальнейшей приверженности США Альянсу.

Мы не наивны, мы видим информацию, читаем между строк и делаем свою работу. Мы усиливаем безопасность критической инфраструктуры, постоянно обмениваемся информацией с нашими разведывательными службами относительно того, что делать дальше

- сказал министр обороны Литвы Робертас Каунас.

В прошлом месяце Литва направила военнослужащих для помощи полиции в охране терминала сжиженного природного газа, нефтяного терминала, ключевого энергетического соединения с Польшей и гидроаккумулирующей электростанции.

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Латвия усилила охрану всей критической инфраструктуры, в частности плотины на реке Даугава вблизи Риги и подземного газохранилища Инчукалнс, сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс.

Потенциальная гибридная угроза сейчас более вероятна, чем раньше

- сказал он.

Представитель разведки одной из стран Балтии сообщил, что оценки спецслужб свидетельствуют о подготовке российскими военной и внутренней разведками атаки под чужим флагом на инфраструктуру в России, странах Балтии или Польше с использованием беспилотников украинского производства. Такая атака может произойти в течение нескольких дней после получения одобрения от руководства, в частности российского диктатора Владимира Путина.

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Основное беспокойство, согласно этим оценкам, вызывает не столько непосредственное воздействие такой атаки, сколько "политический хаос", который она может вызвать в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, пока европейские страны и США будут обсуждать, как реагировать и стоит ли это делать, сказал представитель.

В Польше крупнейшая нефтегазовая компания Orlen анализирует альтернативные маршруты импорта газа на случай, если привычные пути поставок будут нарушены, сообщил источник, осведомленный о деятельности компании.

Orlen импортирует 80% газа в Польшу через терминал сжиженного природного газа в Свиноуйсьце на Балтийском море и подводный газопровод из Норвегии, который выходит на берег неподалеку. Оператор инфраструктуры Gaz-System работает в условиях "повышенной бдительности", сообщил другой источник, непосредственно осведомленный о ситуации.

Orlen отказалась комментировать конкретные превентивные меры. Представитель Gaz-System заявил, что компания следит за геополитической ситуацией и реагирует соответствующим образом.

Государственная компания Polskie Elektrownie Jądrowe, занимающаяся строительством первой атомной электростанции в Польше, заявила о появлении поддельных корпоративных документов, призванных ввести заинтересованные стороны в заблуждение. По данным компании, их происхождение можно проследить до места "к востоку от Польши".

Компания расследует инцидент совместно со спецслужбами и правоохранительными органами, а также следит за возможными диверсиями или другими угрозами.

Польский оператор электросетей и одно из подразделений армии в июле начали усиливать охрану энергетического соединения с Украиной, которое помогает стабилизировать украинскую энергосистему.

Таинственные беспилотники также появлялись в разных странах Европы. На прошлой неделе в Германии обнаружили беспилотник со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Галле. Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт назвал это гибридной атакой, но не возложил ответственность ни на одну страну. Россия отвергла предположения немецких политиков и СМИ о своей причастности.

Директор Польского центра восточных исследований (OSW) Войцех Конончук сказал, что волна обвинений со стороны России в адрес стран Балтии в сотрудничестве с Украиной может быть подготовкой почвы для российских атак на эти страны.

Послание Европе, по словам Конончука, будет заключаться в том, что, если она не согласится на требования москвы, россия будет распространять дестабилизацию. Это рискованный шаг, основанный на расчёте, что Западу не хватит политической воли для ответа.

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Ольга Розгон

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