Латвия усиливает безопасность плотины и газохранилища из-за угрозы со стороны России

$44.750.1451.070.13
ukenru
16 июля, 15:51 • 12440 просмотра
Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны
16 июля, 13:06 • 26100 просмотра
Парламент назначил новое правительство во главе с Корецким
16 июля, 11:10 • 29835 просмотра
Корецкий подал в Раду представление о назначении нового состава правительства - кто в списке
16 июля, 10:39 • 27275 просмотра
"Мадьяр" подтвердил поражение еще 11 судов "теневого флота" - показал видеоVideo
16 июля, 09:15 • 35126 просмотра
Рада назначила Корецкого новым премьер-министром
16 июля, 09:15 • 34463 просмотра
СБУ выявила новые факты применения рф дронов с элементами из обедненного уранаPhoto
16 июля, 06:23 • 29502 просмотра
Заместитель командующего Воздушными силами Елизаров подал рапорт об отставкеPhoto
16 июля, 03:38 • 38914 просмотра
Атака на Киев: двое погибших, шестеро раненых
15 июля, 20:38 • 45451 просмотра
Зеленский внес в ВР представление о назначении Корецкого премьер-министром
15 июля, 18:14 • 44459 просмотра
Без Федорова, но с Ченцовым, Кимом и Масловым — в "Слуге народа" рассказали, кто претендует на должности в новом правительстве
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
0м/с
65%
748мм
Популярные новости
Польша обвинила 18-летнего украинца в разжигании межэтнической напряженности16 июля, 12:32 • 13564 просмотра
Японская кухня: история, традиции и блюда, ставшие символом страны16 июля, 14:56 • 24473 просмотра
В Запорожье обнаружили "частное учреждение" в квартире, где под видом "ухода" за пожилыми людьми лишали достоинства - омбудсмен17:31 • 11436 просмотра
Карьера в СБУ и участие в боевых операциях — что известно о Евгении Хмаре, которому поручили возглавить Минобороны19:11 • 10744 просмотра
Камеры, лимиты и дополнительные проверки: что может измениться для пользователей терминалов19:30 • 7774 просмотра
публикации
Камеры, лимиты и дополнительные проверки: что может измениться для пользователей терминалов19:30 • 7882 просмотра
Карьера в СБУ и участие в боевых операциях — что известно о Евгении Хмаре, которому поручили возглавить Минобороны19:11 • 10796 просмотра
Японская кухня: история, традиции и блюда, ставшие символом страны16 июля, 14:56 • 24519 просмотра
От производителя истребителей Gripen до создателей космических спутников: какие европейские компании присоединятся к противоракетному щиту FREYJA15 июля, 15:55 • 92332 просмотра
Изменения в программе "єОселя" с 17 июля: что нужно знать заемщикамPhoto15 июля, 15:04 • 61277 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Игорь Клименко
Ярослав Железняк
Михаил Федоров
Виталий Ким
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Китай
Турция
Реклама
УНН Lite
Хливнюку присвоили звание заслуженного артиста15 июля, 11:06 • 42378 просмотра
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 138867 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 175605 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 170315 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 150958 просмотра
Актуальное
The New York Times
Сухой Су-24
Крылатая ракета Storm Shadow
Техника
Saab JAS 39 Gripen

Латвия усиливает безопасность плотины и газохранилища из-за угрозы со стороны России

Киев • УНН

 • 600 просмотра

Премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс сообщил об усилении безопасности плотины ГЭС и газохранилища из-за разведданных об угрозе со стороны России. Он обратился в НАТО за дополнительными средствами ПВО и войсками.

Латвия усиливает безопасность плотины и газохранилища из-за угрозы со стороны России

Латвия усилила безопасность вокруг плотины гидроэлектростанции выше по течению от своей столицы Риги и на огромном подземном газохранилище из-за разведывательных данных, указывающих на угрозу со стороны России. Об этом в комментарии Reuters заявил премьер-министр страны Андрис Кульбергс, сообщает УНН.

Детали

По его словам, он пообщался с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и обратился к альянсу с просьбой о дополнительных средствах противовоздушной обороны и увеличении численности союзных войск на местах, особенно в отношении энергетических объектов.

Конечно, в Инчукалнсе (газовое хранилище - ред.)), так же как и наш энергетический сектор и компании, и, безусловно, гидроэлектростанция

- сказал Кульбергс.

Он также попросил о быстрой интеграции в систему обороны НАТО системы противодействия дронам, которая разрабатывается в Латвии при содействии Украины. По словам Кульбергса, поскольку Россия сталкивается с неудачами в войне против Украины, ее руководство хочет "быстрой победы, поэтому потенциальная гибридная угроза больше, чем раньше".

Напомним

На днях министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предостерег Россию от проведения провокаций "под чужим флагом, с использованием украинских дронов".

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс имеет разведывательные данные о том, что Россия планирует атаки на инфраструктуру, и эта балтийская страна усилит охрану объектов энергетики и транспорта в качестве превентивной меры.

Россия готовит гибридные операции и провокации против стран НАТО, в частности Польши и Прибалтики - ЦПД16.07.26, 04:23 • 18031 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Взрывы
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Гитанас Науседа
Рига
Марк Рютте
Радослав Сикорский
Латвия
НАТО
Литва
Украина
Польша