Латвия усиливает безопасность плотины и газохранилища из-за угрозы со стороны России

Латвия усилила безопасность вокруг плотины гидроэлектростанции выше по течению от своей столицы Риги и на огромном подземном газохранилище из-за разведывательных данных, указывающих на угрозу со стороны России. Об этом в комментарии Reuters заявил премьер-министр страны Андрис Кульбергс, сообщает УНН.

Детали

По его словам, он пообщался с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и обратился к альянсу с просьбой о дополнительных средствах противовоздушной обороны и увеличении численности союзных войск на местах, особенно в отношении энергетических объектов.

Конечно, в Инчукалнсе (газовое хранилище - ред.)), так же как и наш энергетический сектор и компании, и, безусловно, гидроэлектростанция - сказал Кульбергс.

Он также попросил о быстрой интеграции в систему обороны НАТО системы противодействия дронам, которая разрабатывается в Латвии при содействии Украины. По словам Кульбергса, поскольку Россия сталкивается с неудачами в войне против Украины, ее руководство хочет "быстрой победы, поэтому потенциальная гибридная угроза больше, чем раньше".

Напомним

На днях министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предостерег Россию от проведения провокаций "под чужим флагом, с использованием украинских дронов".

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс имеет разведывательные данные о том, что Россия планирует атаки на инфраструктуру, и эта балтийская страна усилит охрану объектов энергетики и транспорта в качестве превентивной меры.

Россия готовит гибридные операции и провокации против стран НАТО, в частности Польши и Прибалтики - ЦПД