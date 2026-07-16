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Россия готовит гибридные операции и провокации против стран НАТО, в частности Польши и Прибалтики - ЦПД

Киев • УНН

 • 536 просмотра

Центр противодействия дезинформации СНБО сообщает о подготовке Россией гибридных операций и военных провокаций против НАТО. Западные партнеры усиливают оборонные стратегии в ответ на угрозы.

Россия готовит гибридные операции и провокации против стран НАТО, в частности Польши и Прибалтики - ЦПД

Россия может готовить гибридные операции и военные провокации против стран НАТО, в частности Польши и государств Балтии. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что о таких намерениях свидетельствуют, в частности, недавние предупреждения министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского и президента Литвы Гитанаса Науседы.

Поведение России создает беспрецедентные вызовы для европейской безопасности. В ответ на эти гибридные угрозы западные партнеры уже пересматривают свои оборонные стратегии: усиливают охрану критических объектов, наращивают разведывательное сотрудничество и готовят меры противодействия российским провокациям

- указывают в ЦПД.

Там добавляют, что Россия системно прибегает к враждебной риторике в отношении государств Балтии, пытаясь запугать их граждан и заранее оправдать свои потенциальные агрессивные шаги.

Напомним

Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предостерег Россию от проведения провокаций "под чужим флагом, с использованием украинских дронов".

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс имеет разведывательные данные о том, что Россия планирует атаки на инфраструктуру, и эта балтийская страна усилит охрану объектов энергетики и транспорта в качестве превентивной меры.

Будапешт закрывает двери перед россией и восстанавливает доверие с НАТО - министр обороны Венгрии15.07.26, 05:04 • 18845 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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