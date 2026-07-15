Будапешт закрывает двери перед россией и восстанавливает доверие с НАТО - министр обороны Венгрии
Киев • УНН
Министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди заявил о необходимости дистанцироваться от россии. Новая власть извинилась перед Финляндией за блокирование её вступления в НАТО.
Будапешт должен восстановить доверие союзников по НАТО и окончательно дистанцироваться от России. Об этом заявил министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди, сообщает УНН со ссылкой на Telex.
Детали
По его словам, новая власть Венгрии формирует оборонную стратегию, исходя из интересов страны и ее союзников, при этом одним из первых шагов правительства стало извинение перед партнерами, в частности Финляндией, вступление которой в НАТО предыдущая власть длительное время блокировала.
Венгрия должна восстановить доверие со своими союзниками, а что касается россиян, то мы закрываем перед ними дверь
Он добавил, что "правительство следит не только за российско-украинской войной, но и за конфликтом на Ближнем Востоке", при этом "эти конфликты закончатся только тогда, когда правительства, военные и общества захотят положить им конец".
Напомним
На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время саммита НАТО заявил, что Украина является жертвой российской агрессии и имеет право отстаивать свою территориальную целостность. Также он подчеркнул, что Будапешт и впредь будет предоставлять Украине гуманитарную помощь, но без военной поддержки.
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