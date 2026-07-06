Венгрия шпионила за институциями ЕС через дипломатическое представительство в Брюсселе - расследование
Киев • УНН
Венгерская разведка использовала дипломатическое представительство в Брюсселе для шпионажа в 2013-2016 годах. Еврокомиссия подтвердила это, но считает, что серьезного нарушения безопасности не произошло.
Венгерская разведка использовала дипломатическое представительство страны при Европейском Союзе в Брюсселе для шпионской деятельности. Это подтвердило официальное расследование Европейской комиссии, сообщает The Guardian, передает УНН.
Детали
В письме еврокомиссара по вопросам бюджета и государственного управления Пётра Серафина депутатам Европарламента отмечается, что в 2013–2016 годах венгерская разведка разместила нескольких своих сотрудников в дипломатическом представительстве страны при ЕС.
По данным расследования, они использовали дипломатическое прикрытие для выполнения "специальной миссии", которая выходила за рамки обычных обязанностей дипломатов. Сначала деятельность агентов была скрытой, однако с 2015 года стала значительно заметнее, что в конечном итоге помешало её продолжению.
В Еврокомиссии считают, что шпионская деятельность прекратилась в 2016 году и не привела к серьезному нарушению безопасности институтов ЕС
Как отмечает издание, этот период совпадает со временем, когда постоянное представительство Венгрии при ЕС возглавлял нынешний еврокомиссар от Венгрии Оливер Вархели. Сам он ранее отрицал, что знал о шпионской деятельности.
В то же время в письме Еврокомиссии не упоминается Вархели и подчеркивается, что следствию не удалось установить индивидуальную ответственность кого-либо, кроме самих сотрудников венгерской разведки.
По информации The Guardian, обвинения в шпионаже появились еще в прошлом году после совместного журналистского расследования венгерского издания Direkt36, бельгийских и немецких медиа.
Тогда сообщалось, что венгерская разведка пыталась вербовать должностных лиц Еврокомиссии и получать секретные документы.
Утечка документа ЕС подтвердила наличие венгерской шпионской сети02.07.26, 20:16 • 6623 просмотра