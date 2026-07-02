Утечка документа ЕС подтвердила наличие венгерской шпионской сети

В утекшем документе Европейской комиссии говорится о том, что Венгрия в период 2012–2018 годов якобы руководила дипломатической разведывательной сетью, направленной против сотрудников ЕС, что вновь привлекло внимание к еврокомиссару Оливеру Вархейи и призывам к его отставке. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

Еврокомиссар Оливер Вархейи снова оказался под пристальным вниманием после того, как в утекшем документе Еврокомиссии было указано, что постоянное представительство Венгрии в ЕС могло действовать как шпионская сеть во время его пребывания на посту постпреда Венгрии.

В октябре прошлого года несколько СМИ сообщили, что постоянное представительство Венгрии при ЕС в Брюсселе якобы создало сеть разведчиков, которые под видом дипломатов собирали данные о венграх, работавших в Еврокомиссии в 2012–2018 годах.

Вархейи попал в поле расследования, поскольку в 2015–2019 годах он занимал должность посла Венгрии при ЕС, что частично совпадает с проверяемым периодом. Позже он был номинирован на должность еврокомиссара тогдашним премьер-министром Виктором Орбаном.

Вархейи отрицает какую-либо осведомленность о существовании шпионской сети.

Документ, с которым ознакомилось Euronews, подписан еврокомиссаром по бюджету Пётру Серафином и информирует депутатов Европарламента о результатах внутреннего расследования по обвинениям в шпионаже.

В письме отмечается, что "разведчики использовали свое служебное положение для выполнения специальной миссии, которая, вероятно, выходила за рамки обычных дипломатических функций постоянных представительств".

"В частности, речь шла об установлении контактов с сотрудниками Комиссии венгерского происхождения и попытках получить от них подробную информацию о работе Еврокомиссии по вопросам, представлявшим интерес для правительства Венгрии".

В письме Серафина также отмечено, что серьезных нарушений безопасности выявлено не было.

После обнародования выводов Еврокомиссии Вархейи снова подвергся критике.

Комиссия объявила о результатах расследования на брифинге в начале мая, через несколько недель после выборов в Венгрии, которые привели к отставке Виктора Орбана.

В заявлении Вархейи фактически был оправдан, и он остался на посту. В то же время новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что комиссар говорит не всю правду.

В случае серьезного нарушения доверия президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может потребовать отставки Вархейи. Если он откажется, вопрос может быть передан в Суд ЕС.

По мнению экспертов, подтверждение существования шпионской сети ставит под сомнение пригодность Вархейи к должности еврокомиссара.

Некоторые европейские депутаты также заявили, что он больше не соответствует требованиям должности, а в Европарламенте ранее уже звучали призывы к его отставке.

В то же время в Брюсселе опасаются создания прецедента, когда комиссаров могут отстранять из-за политических изменений в странах-членах ЕС, что затрудняет принятие решений относительно его отставки.

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