Венгрия планирует рассекретить архивы коммунистических спецслужб
Киев • УНН
Правительство Венгрии внесло в парламент законопроект об открытии архивов тайной полиции коммунистической эпохи. Для архивов создадут независимую комиссию, которая будет определять, какие документы останутся засекреченными.
Правительство Венгрии внесло в парламент законопроект об открытии архивов тайной полиции коммунистической эпохи. Инициативу предложил премьер-министр Петер Мадьяр, а парламент, где его партия имеет конституционное большинство, скорее всего, поддержит документ, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По словам Мадьяра, открытие архивов было одним из предвыборных обещаний правительства.
Мы внесли в парламент законопроект об открытии архивов тайной полиции коммунистической эпохи. Мы дали это обещание и выполним его
Для архивов создадут независимую комиссию
Законопроект предусматривает создание независимой комиссии, в состав которой войдут действующие сотрудники спецслужб, историки и архивисты. Именно она будет определять, какие документы и впредь должны оставаться засекреченными.
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Документ также предлагает ужесточить критерии сохранения секретности. Если раньше основанием было возможное ухудшение отношений Венгрии с любыми государствами, то теперь ограничения будут касаться только документов, обнародование которых может навредить отношениям со странами ЕС, Европейской экономической зоны или НАТО.
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