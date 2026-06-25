Венгрия планирует рассекретить архивы коммунистических спецслужб

Правительство Венгрии внесло в парламент законопроект об открытии архивов тайной полиции коммунистической эпохи. Инициативу предложил премьер-министр Петер Мадьяр, а парламент, где его партия имеет конституционное большинство, скорее всего, поддержит документ, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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По словам Мадьяра, открытие архивов было одним из предвыборных обещаний правительства.

Мы внесли в парламент законопроект об открытии архивов тайной полиции коммунистической эпохи. Мы дали это обещание и выполним его – заявил премьер.

Для архивов создадут независимую комиссию

Законопроект предусматривает создание независимой комиссии, в состав которой войдут действующие сотрудники спецслужб, историки и архивисты. Именно она будет определять, какие документы и впредь должны оставаться засекреченными.

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Документ также предлагает ужесточить критерии сохранения секретности. Если раньше основанием было возможное ухудшение отношений Венгрии с любыми государствами, то теперь ограничения будут касаться только документов, обнародование которых может навредить отношениям со странами ЕС, Европейской экономической зоны или НАТО.

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