Венгрия затормозила процесс вступления Украины и Молдовы в ЕС - Politico

Венгрия задержала ключевой процедурный шаг, необходимый для продвижения заявок Украины и Молдовы на вступление в ЕС. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух дипломатов Евросоюза, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, Киев и Кишинев достигли важной вехи на пути к членству в блоке, когда страны ЕС единогласно 15 июня одобрили открытие первого формального переговорного кластера для обоих государств. Ранее этот процесс годами блокировал бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который выступал против вступления Украины в ЕС. (Заявки Украины и Молдовы политически связаны, поэтому продвижение одной зависит от другой).

Сейчас обе страны надеются быстро продвигаться в процессе вступления, и по словам заместителя премьер-министра Украины Тараса Качки, Киев стремится открыть все шесть переговорных кластеров к середине июля.

Однако эти планы оказались под угрозой после того, как Венгрия во вторник выступила против отправки письма в Европейский совет и Еврокомиссию от имени 27 стран ЕС, которое должно было зафиксировать общую позицию столиц Евросоюза. Венгрия была единственной страной, заблокировавшей решение, требующее единогласия, и вопрос планируют обсудить на следующей неделе, отметили дипломаты.

Представитель Постоянного представительства Венгрии в Брюсселе не ответил на запрос о комментарии.

Первый кластер открыт: Украина и ЕС официально начали переговоры о вступлении

Такой шаг соответствует осторожной позиции премьер-министра Петера Мадяра относительно членства Украины.

Хотя Мадяр не возражал против открытия первого кластера для Украины, его правительство настояло на исключении формулировки "как можно скорее" относительно вступления Украины в ЕС из итогового документа встречи лидеров ЕС в Брюсселе на прошлой неделе, сообщил один из дипломатов.

Оба дипломата общались на условиях анонимности, поскольку не имеют права комментировать закрытые переговорные процедуры.

Во время пресс-конференции после заседания Европейского совета на прошлой неделе Мадьяр заявил, что не считает целесообразным одновременное открытие всех шести кластеров, объяснив это тем, что "чернила еще не высохли" после первого этапа, а также тем, что это может подать неправильный сигнал странам Западных Балкан — Сербии, Албании, Черногории и Северной Македонии, которые уже много лет движутся к членству в ЕС.

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