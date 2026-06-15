Первый кластер открыт: Украина и ЕС официально начали переговоры о вступлении

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В понедельник Европейский Союз официально открыл первый этап переговоров о вступлении Украины, положив конец двухлетней задержке, вызванной венгерским вето, передает УНН со ссылкой на dpa.

Детали

Переговоры в Люксембурге, подтвержденные представителем Совета ЕС, знаменуют важную веху на пути этой пострадавшей от войны страны к членству.

На начальном этапе переговоров, известном как первый кластер, страны должны продемонстрировать, среди прочего, что их судебная система и государственное управление соответствуют стандартам ЕС.

Процесс переговоров о вступлении разделен на шесть тематических кластеров, включающих 33 главы. Еще две главы обсуждаются вне кластеров.

ЕС официально начал переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой в июне 2024 года. Однако открытие первого кластера переговоров с Украиной было заблокировано Венгрией при тогдашнем премьер-министре Викторе Орбане.

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр недавно объявил о достижении соглашения с Украиной относительно мер по укреплению прав этнического венгерского меньшинства в стране. Мадьяр поставил такое соглашение условием для снятия вето Будапешта на переговоры о вступлении Украины в ЕС.

ЕС открывает первый переговорный кластер по вступлению Украины и Молдовы – Еврокомиссия