Первый кластер открыт: Украина и ЕС официально начали переговоры о вступлении
Киев • УНН
Украина и Европейский союз официально начали переговоры о вступлении. Стороны открыли первый кластер под названием Основы процесса вступления в ЕС.
В понедельник Европейский Союз официально открыл первый этап переговоров о вступлении Украины, положив конец двухлетней задержке, вызванной венгерским вето, передает УНН со ссылкой на dpa.
Детали
Переговоры в Люксембурге, подтвержденные представителем Совета ЕС, знаменуют важную веху на пути этой пострадавшей от войны страны к членству.
На начальном этапе переговоров, известном как первый кластер, страны должны продемонстрировать, среди прочего, что их судебная система и государственное управление соответствуют стандартам ЕС.
Процесс переговоров о вступлении разделен на шесть тематических кластеров, включающих 33 главы. Еще две главы обсуждаются вне кластеров.
ЕС официально начал переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой в июне 2024 года. Однако открытие первого кластера переговоров с Украиной было заблокировано Венгрией при тогдашнем премьер-министре Викторе Орбане.
Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр недавно объявил о достижении соглашения с Украиной относительно мер по укреплению прав этнического венгерского меньшинства в стране. Мадьяр поставил такое соглашение условием для снятия вето Будапешта на переговоры о вступлении Украины в ЕС.
ЕС открывает первый переговорный кластер по вступлению Украины и Молдовы – Еврокомиссия15.06.26, 18:41 • 1866 просмотров