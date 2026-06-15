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ЕС открывает первый переговорный кластер по вступлению Украины и Молдовы – Еврокомиссия

Киев • УНН

 • 1148 просмотра

Еврокомиссия сегодня открывает первый переговорный кластер в рамках процесса вступления Украины и Молдовы в ЕС.

ЕС открывает первый переговорный кластер по вступлению Украины и Молдовы – Еврокомиссия

Все страны-члены Европейского Союза согласовывают открытие первого переговорного кластера в рамках процесса вступления Украины и Молдовы в ЕС. Об этом сообщает Европейская комиссия, передает УНН.

Речь идет о начале переговоров по базовому кластеру, который охватывает вопросы правосудия, свободы, фундаментальных прав, функционирования демократических институтов и верховенства права.

Сегодня мы открываем переговоры по основе всего процесса вступления – правосудию, свободе и фундаментальным правам. Мы видим ту тяжелую работу, которую проделали эти страны, и вознаграждаем ее четким путем вперед 

– отмечают в Еврокомиссии.

В Брюсселе подчеркивают, что расширение Европейского Союза остается стратегическим выбором для Европы.

Расширение – это наш стратегический выбор. Это лучшая инвестиция в общее будущее мира, безопасности и процветания 

– подчеркивают в Еврокомиссии.

В ЕС добавляют, что открытие первого переговорного кластера является одним из ключевых этапов на пути Украины и Молдовы к полноправному членству в Европейском Союзе.

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Андрей Тимощенков

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Европейский Союз
Брюссель
Украина
Молдова