Украина укрепила позиции, а российская военная экономика слабеет — Урсула фон дер Ляйен

Украина сегодня находится в значительно более сильной позиции, чем год назад, в то время как российская экономика все больше ощущает последствия санкционного давления. Об этом перед саммитом G7 заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.

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По ее словам, лидеры "Группы семи" в ближайшие дни обсудят дальнейшую поддержку Украины и финансирование ее потребностей.

"В прошлом году ситуация для Украины была значительно сложнее. Сегодня Украина удерживает линию фронта и даже частично возвращает территории. Она развила возможности для ударов по стратегическим целям вглубь россии и стала одним из мировых лидеров в производстве современного военного оборудования", – заявила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что Европейский Союз продолжает оказывать масштабную помощь Киеву.

По словам президента Еврокомиссии, пакет кредитной поддержки объемом 90 млрд евро покрывает около двух третей финансовых потребностей Украины на текущий и следующий годы, а первые выплаты ожидаются уже в этом месяце.

"С другой стороны, россия ощущает все большее давление. Наши санкции работают и наносят ощутимый удар. Военная экономика путина еще никогда не была настолько слабой", – отметила она.

Фон дер Ляйен также сообщила, что ЕС официально открыл первый переговорный кластер по вступлению Украины в Европейский Союз.

"Украина достигла значительного прогресса в реформах. Она выполнила свою часть работы. Теперь наша очередь выполнить свою", – подытожила президент Еврокомиссии.

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